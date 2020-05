Campo Grande tem mudança na temperatura; frio começa amanhã

As chuvas que chegaram hoje (22) atingiram mais de 10 bairros em Campo Grande, mas o frio vai chegar só amanhã amanhã (23) - Foto: Divulgação

O clima em Campo Grande mudou como já vinha sendo antecipado. As chuvas que chegaram hoje (22) atingiram mais de 10 bairros em Campo Grande, mas o frio vai chegar só amanhã amanhã (23).

Ao portal A Crítica, o meteorologista da Uniderp/Anhanguera, Natálio Abrão, indicou que a ventania chegou aos 59,04 km/h por volta das 16h55 e chuva chegando a 26 mm. Bairros como Santo Antonio, Buriti, União, São Conrado, Jardim Aeroporto, Nova Campo Grande, Amambaí, Santo Amaro, Zé Pereira e Los Angeles foram alguns dos mais atingidos.

No interior do Estado, o meteorologista explicou que Ponta Porã teve um forte nevoeiro e temperaturas em queda, com 12° C. Dourados e Itaporã com 14° C, até o fechamento dessa matéria.

Ele alerta com relação a região Sul de MS, de Nova Alvorada do Sul e Amambaí durante a noite e madrugada. A previsão é que tenha nevoeiro com risco de acidentes nas estradas, pois há previsão de chuviscos.

Teve vendaval em Rio Brilhante, com ventos fortes desde às 9h da manhã até esta tarde, com 58,32 km/h. Teve pouca chuva chegando a 2 mm.

Em Corumbá a situação foi mais caótica. Segundo Natálio, os ventos chegaram à 81,72 km/h e muitas casas e propriedades foram destelhadas. Chuva chegou a 6 mm com 18° C.