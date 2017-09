Campo Grande sedia reunião das seccionais da OAB nesta quinta e sexta-feira

A abertura solene do Colégio será na quinta-feira (14) às 19h, no Hotel Deville / Divulgação

Campo Grande será anfitriã de um dos mais relevantes encontros da advocacia brasileira nesta quinta (14) e sexta-feira (15). O Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB, que será realizado de forma inédita pela seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), vai reunir os 27 representantes máximos das seccionais do País para debater as principais temáticas referentes à classe e à sociedade.

O Colégio de Presidentes acontece trimestralmente e tem como foco principal a definição dos rumos, estratégias e políticas a serem adotadas de maneira uniforme pela entidade em âmbito nacional por meio do debate democrático.

Para o Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, além da satisfação em sermos anfitriões de um evento de tal importância de forma inédita, o Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB será uma oportunidade para analisar diferentes pontos de vista acerca dos recentes acontecimentos nacionais e contextualizar a atuação da Ordem diante das mesmas.

“É muito importante que seja realizado em Campo Grande o Colégio de Presidentes neste momento em que o país está fervilhando de denúncias de corrupção sistêmica em todos os Poderes da República. Discussões entre aqueles que querem uma depuração de nosso sistema político e de Estado se fazem cada vez mais necessárias, para que tratemos destes temas tanto em âmbito nacional, quanto regional”, salientou.

A abertura solene do Colégio será na quinta-feira (14) às 19h, no Hotel Deville. No dia 15, as reuniões acontecem das 9h às 18h, finalizando com a leitura da carta produzida com as deliberações do Colégio.

Veja Também

Comentários