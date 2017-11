Campo Grande sedia VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental

- Divulgação

A Capital sul-mato-grossense recebe até a próxima quinta-feira (30), a 8ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental (Congea). O evento, que teve início nessa segunda-feira, tem o objetivo de propiciar a interação, a troca de experiências e divulgação de ciência e tecnologia à comunidade científica na área de meio ambiente, recursos hídricos e saneamento.

O Congea conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Campo Grande (Planurb).

Durante o evento será realizada mesa redonda na temática “Licenciamento Ambiental”, que abordará o tema “Licenciamento Municipal” – pelo superintende de Fiscalização e Gestão Ambiental da Semadur, Ivan Pedro Martins.

Também serão realizadas palestras relacionadas ao programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) – Estudo de caso na Bacia do Guariroba implementado em Campo Grande, apresentação do Zoneamento Ecológico-Econômico como Instrumento para o Planejamento Territorial e o Plano de Coleta Seletiva do Município de Campo Grande.

A programação inclui visitas técnicas no Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar (CEA Imbirussú), que tem como objetivo contribuir para a promoção e apoio ao processo de educação ambiental em Campo Grande e na Unidade de Conservação Córrego Guariroba (bacia hidrográfica do córrego Guariroba localizada a 33km da cidade de Campo Grande, que foi decretada pelo município Área de Proteção Ambiental (APA)). No local, desde o ano de 2010, a Semadur e parceiros desenvolvem o Programa Manancial Vivo.

Durante a visita serão conhecidas as ações de gestão de bacia hidrográfica através da adequação ambiental das propriedades rurais no âmbito do Programa Manancial Vivo, visitando áreas com práticas de conservação de solo como terraços e barraginhas, adequações de estradas rurais e diferentes práticas de restauração ecológica de vegetação nativa).

O congresso conta ainda com apresentações de trabalhos técnicos pelos congressistas (modalidades oral e poster).

O VII Congea será realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e conta com apoio da ABES – Seção Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba, Planurb, Semadur, Solurb, Mestrado e Doutorado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária da UCDB, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e WWF.

A programação completa do evento pode ser conferida no site da Semadur.