Campo Grande promove ações em comemoração ao mês do meio ambiente

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), promoverá diversas ações educativas em comemoração ao “Junho Verde”, instituído pela Lei Municipal n. 5.812, de 20 de junho de 2017, mês de conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente.

Neste ano, a temática das ações será “Conectando pessoas com o meio ambiente”. Em razão da pandemia causada pelo Covid-19, as medidas de isolamento restringiram o contato com as pessoas e com o ambiente externo e a proposta é resgatar a relação e a conscientização com o meio ambiente de forma virtual.

Serão ofertadas oficinas on-line gratuitas com os temas: resíduos sólidos, projetos educativos socioambientais, compostagem e cuidado com a água. Os parceiros desta ação são: Concessionária CG Solurb, Associação dos Engenheiros Sanitaristas e Ambientais do Mato Grosso do Sul (AESA/MS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil), Instituto Estre e Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro).

A programação completa das oficinas e as inscrições estão disponíveis no sítio eletrônico: bit.ly/oficinas-junho

Além das oficinas virtuais gratuitas, a Planurb disponibilizará a cartilha “Meio Ambiente para o Pequeno Cidadão”, que aborda os conceitos de educação ambiental oferecendo atividades voltadas aos públicos infantil e de adolescentes.

Também está programado o lançamento do podcast “E o que eu tenho haver com isso?” que abordará os conceitos de sustentabilidade, meio ambiente, políticas e diretrizes ambientais, com a presença de convidados para dialogar sobre os temas. A Planurb disponibilizará em seu sítio oficial e nas plataformas digitais edições periódicas do podcast ambiental, oferecendo mais um canal de comunicação com a população campo-grandense.