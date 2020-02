Campo Grande ganha reconhecimento mundial por ser uma cidade arborizada

Para que Campo Grande fosse reconhecida como uma cidade arborizada era preciso se encaixar em cinco normas do programa: estabelecimento de responsabilidade, definição de regras, catalogação das árvores, orçamento de recursos e celebração de conquistas - Foto: Divulgação

Conhecida como a cidade dos Ipês, Campo Grande foi reconhecida como’ Tree Cities of the World’, em tradução livre ‘Cidades Árvores do Mundo’, pela FAC (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) e pela Fundação Arbor Day. Apenas 59 cidades de todo o mundo estão nesta lista, sendo duas do Brasil: Campo Grande e São Carlos (SP).

Divulgado na última quarta-feira (6), este reconhecimento internacional caracteriza a Capital como um lugar que promove a arborização urbana e que se preocupa com as árvores da cidade, fazendo jus a beleza dos ipês coloridos pelas ruas da cidade.

Para que Campo Grande fosse reconhecida como uma cidade arborizada era preciso se encaixar em cinco normas do programa: estabelecimento de responsabilidade, definição de regras, catalogação das árvores, orçamento de recursos e celebração de conquistas.

Além de fazer parte dessa lista, a Capital acompanha outras cidades internacionais como Paris, Turin, Milão, Madri, Nova Iorque, Washington, São Francisco, Atlanta, Toronto, Auckland e Guadalajara.