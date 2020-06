Campo Grande é destaque em evento online de cidades digitais de Mato Grosso do Sul

O uso da tecnologia para minimizar os efeitos da Covid-19 nos municípios do Sudoeste do Mato Grosso do Sul foi o tema do Webinar das Cidades Digitais que Campo Grande participou nesta terça-feira (02) pela manhã.

Na ocasião, a Agência Municipal de Tecnologia e da Informação (Agetec) destacou que diversas soluções desenvolvidas estão disponíveis aos municípios, entre elas um sistema de triagem que tem ajudado na tomada de decisões. O Sistema Online de Triagem da Covid-19 tem o objetivo de saber como está a saúde do cidadão e a partir das informações, aumentar ainda mais a assertividade das medidas que vem sendo tomadas por todas as áreas.

Desde 2017 Campo Grande vem se modernizando para atender melhor a população de forma online com investimentos em conectividade, ativos de rede e equipamentos de segurança. Isto trouxe expertise e segurança para conseguir fazer ainda mais. Por isto, nos últimos três meses a prefeitura conseguiu trazer a população para mais perto, oferecendo serviços que podem ser acessados de casa ou do celular.

Além do o diretor da Rede Cidades Digitais, José Marinho, o Webinar RCD contou com a participação do prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja, do Secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Augusto Mariano e do diretor de Projetos em TI de Guaíra (PR), Benjamin Lemes Fernandes.