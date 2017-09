Campo Grande deve receber nova Escola do Sesi ainda este ano

O projeto da nova Escola do Sesi de Campo Grande deve virar realidade ainda neste ano graças à reunião realizada na quarta-feira (06/09), no Edifício Casa da Indústria, entre o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o prefeito Marquinhos Trad. No encontro, eles alinharam a formação de uma parceria para que o projeto comece a ser tocado e até já apontaram dois possíveis locais para a construção da nova unidade: a obra inacabada onde seria construído o Centro de Belas Artes, no Bairro Cabreúva, e um terreno localizado em frente ao Aeroporto Internacional, no Bairro Santo Antônio, que foi doado pelo Patrimônio da União ao Sistema Fiems.

Na avaliação do presidente Sérgio Longen, a reunião foi bastante produtiva. “Defendemos uma estratégia com o prefeito de ações que nós podemos construir, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, para o município, como a nova Escola do Sesi e as oportunidades do Senai para avançar com seus serviços em parceria com a administração municipal. E, após o encontro, podemos dizer que a nova Escola do Sesi de Campo Grande está a caminho”, afirmou.

Já o prefeito Marquinhos Trad destacou a oportunidade de aproximação e de diálogo com a entidade representativa do setor industrial. “A Fiems é uma instituição que contribui para a geração de emprego, para o progresso e para o desenvolvimento de nossa cidade. Em contrapartida, a Prefeitura precisa ajudar na desburocratização dos documentos para acelerar cada vez mais a vinda de novas indústrias. A atual gestão está com boa vontade para atender os pleitos solicitados, que são justos e plausíveis de serem consolidados. A questão do local onde será construída a nova Escola do Sesi é algo que será definido pela equipe técnica, mas não vejo contratempos para não termos a Fiems como parceira de Campo Grande”, declarou.

No caso da obra inacabada do Centro de Belas Artes, o empreendimento completou 24 anos e já consumiu cerca de R$ 10 milhões dos cofres públicos. Para sua conclusão, estima-se que sejam necessários mais R$ 28 milhões, que seriam aplicados na construção iniciada em 1993 com a ideia inicial de ser a nova rodoviária da Capital, mas, o projeto foi alterado para se tornar o Centro de Belas Artes da cidade, porém, outra vez, não vingou e o cenário hoje é de completo abandono.

Já o terreno localizado em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande pertencia ao Governo do Estado, mas foi restituído ao Patrimônio da União, que, por sua vez, repassou ao Sistema Fiems para a construção da nova Escola do Sesi. O terreno tem mais de 70 mil m², porém, parte da área é da Prefeitura Municipal e, portanto, precisa do aval do prefeito para a escrituração do imóvel necessária para o possível início da construção da nova Escola do Sesi da Capital.

