Campanha Troco Solidário da Havan entrega R$ 24 mil para associação que cuida de crianças na capital

Ao todo, as 106 filiais da mais completa loja de departamentos do Brasil arrecadaram mais de R$ 2,4 milhões no segundo semestre de 2017 em benefício das entidades dos municípios participantes - Foto: Elaine Cristina Malheiros

As duas filiais da Havan, em Campo Grande, arrecadaram R$ 24 mil durante a Campanha Troco Solidário no segundo semestre de 2017, beneficiando a Associação Crianças do Brasil – Segunda Casa. O cheque simbólico foi entregue à administradora da instituição, Zaira Brito Gonçalves, na segunda-feira (5).

Segundo Zaira, a doação é muito bem-vinda. “O valor que recebemos será utilizado para o pagamento das despesas fixas da instituição.”

No segundo semestre de 2017, as 86 cidades que participaram da campanha Troco Solidário da Havan contribuíram com a melhoria e o andamento das várias instituições beneficiadas. Ao todo, as 106 filiais da mais completa loja de departamentos do Brasil arrecadaram mais de R$ 2,4 milhões no segundo semestre de 2017 em benefício das entidades dos municípios participantes.

O diretor-presidente da rede, Luciano Hang, afirma que o trabalho em equipe da Havan colabora com as entidades nos 15 estados brasileiros em que a mais completa loja de departamentos do Brasil tem unidades. “A campanha é uma forma da empresa, seus colaboradores e clientes retribuírem às entidades e aos seus voluntários, pelo trabalho realizado nas comunidades. É com muito prazer que entregamos estes valores para as instituições. O Troco Solidário é um trabalho de quatro mãos, em que os colaboradores conscientizam os clientes sobre a importância desta doação, que tem o objetivo de auxiliar as instituições onde a Havan tem lojas. De pouco em pouco é que se consegue muito para ajudar quem faz bastante”, finaliza.

Como inscrever instituições na campanha

Deseja participar da ação? O cadastro é bem simples. Basta procurar o gerente da filial de sua cidade (se for mais de uma loja no município vá a apenas uma filial) e cadastre-se na campanha. A instituição passa por uma avaliação. É necessário que a entidade tenha CNPJ próprio, conta bancária em nome da entidade, estatuto social, além de idoneidade.

A partir do cadastro aprovado, o Troco Solidário passa a ser um convite, realizado por parte do operador de caixa da Havan, a doar centavos do troco das compras dos clientes para a campanha. O valor doado é contabilizado no sistema e a pessoa recebe um comprovante de participação, informando qual entidade está ajudando. A doação é feita a cada seis meses e a cada edição contempla uma entidade diferente.