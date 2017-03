Campanha que visa uso econômico da água por meio da contação de história ocorre nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água, alunos do 1º ao 6º ano da Escola Estadual Elvira Matos de Oliveira, no bairro Universitário, vão ter uma manhã diferente para aprendizado. Um grupo de arte educação vai trabalhar a conscientização sobre o consumo responsável de água por meio da contação de história e oficina para colorir.

A campanha envolve atores que irão de sala em sala fazer contação de história do personagem Caio. Um garoto de oito anos que aprende na escola noções sobre como economizar água com atitudes simples em casa como no momento da escovação, lavar a louça. Antes da aula, ara ele o melhor jeito de comemorar a data de 22 de março era num belo banho, mas aprendeu que não: a maneira mais correta é economizar e passar o ensinamento a diante.

Além da contação de história, será distribuído um material de apoio com a história do garoto Caio para que os alunos possam pintar. A arte foi produzida pelo artista plástico Apres Gomes. Já o texto da contação de é de Tathi D Meo.

Ainda no período matutino desta quarta-feira, a campanha será levada ao Instituto de Educação Cooperar. Já no domingo, uma ‘Tenda da Criança’ será montada na feia livre do bairro Universitário também com a contação de história e o material para colorir.

A campanha pelo Dia Mundial da Água e também em homenagem ao dia municipal do contador de história, comemorado em 20 de março, foi desenvolvida em parceria com o mandato do vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) que é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal e coordenador Nacional da Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas. Ele explica que as ações de conscientização pelo consumo equilibrado da água vão ocorrer ao longo do ano.

