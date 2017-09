Campanha 'Entre Nessa Brincadeira’ chega em sua sexta edição

Tão legal quanto ganhar presente é dar um presente para quem precisa, mas é muito melhor se esse presente é um brinquedo que além disso traz alegria e diversão. É com esse tema que a campanha 'Entre Nessa Brincadeira’, que chega à sua 6ª edição, visa incentivar que crianças de todas as idades doem brinquedos em boas condições para serem encaminhados a ONG’s que trabalham com crianças de baixa renda.

Neste ano a campanha capitaneada pelo xerife Woody e seus amigos de Toy Story, da Disney·Pixar, estará presente em 30 shoppings da rede BRMalls, entre eles, o Shopping Campo Grande, que receberá as doações em seu SAC, localizado no primeiro piso, onde o doador receberá um broche colecionável. A campanha será realizada até o dia 12 de outubro.

Em Campo Grande, a entidade beneficiada será a Sociedade Educacional Juliano Fernandes Varela. Outras crianças de mais de 25 instituições localizadas em diferentes estados do Brasil também irão receber as doações, dentre elas estão NACER (Amazonas), Lar Batista (Tocantins) , Projeto Assistencial Novo Céu e Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus (Minas Gerais), Voluntários Fazendo Criança Sorrir e Orfanato Santa Rita de Cássia (Rio de Janeiro), Nossa Turma (São Paulo), Apae Caxias do Sul (Rio Grande do Sul), Viver (Paraná), entre outras.

'Entre Nessa Brincadeira’ oferece uma oportunidade única para potencializar as mensagens de Disney Cidadania e se conectar com o público de forma muito especial, contribuindo para o compromisso constante e sustentado da companhia de promover uma cultura de igualdade, respeito e inclusão na América Latina, inspirando valores positivos nas futuras gerações que ajudem a construir um amanhã melhor para todos.

Outras informações sobre campanha e as instituições participantes podem ser encontradas no site www.disney.com.br/doacaodebrinquedos ou pelo site www.shoppingcampogrande.com.br.

