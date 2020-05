Campanha do Agasalho do TJMS chega a mais famílias carentes

Outra instituição atendida pelo Pacijus foi a Associação Beneficente Casa da União Lar de Santana, localizada na região do bairro Iracy Coelho. - Foto: Divulgação

Na tarde desta terça-feira (26), mais três comunidades em Campo Grande receberam os kits da Campanha do Agasalho do Tribunal de Justiça de MS, contendo cobertor, máscara e álcool em gel. Cestas básicas foram entregues às famílias carentes e para um dos projetos contemplados pela campanha. Tudo isto, fruto das pessoas que doaram para a campanha desenvolvida pelo Pacijus do TJMS. O dia também foi marcado pelo lançamento do carro oficial do Pacijus, que agora, que agora leva a marca para todos os cantos da cidade.



A primeiro local contemplado, foi o Projeto Ceaca, que fica no bairro Guanandi. A instituição atua com uma creche totalmente gratuita há pelo menos 20 anos. Com a pandemia de coronavírus, a presidente do projeto, Dona Iria Soares da rocha, disse que as atividades foram suspensas. “Nós atendemos cerca de 200 crianças e com a suspensão das atividades, as famílias tem dificuldades com a alimentação. Com essas cestas básicas que recebemos da campanha, iremos entregar para as famílias atendidas pelo projeto”, disse.



Outra instituição atendida pelo Pacijus foi a Associação Beneficente Casa da União Lar de Santana, localizada na região do bairro Iracy Coelho. Famílias selecionadas receberam os kits da campanha do Agasalho e também as cestas básicas.

No bairro Canguru, a entrega foi em uma ocupação, onde famílias vivem em barracos. Elas são atendidas pelo projeto Maná do Céu. Os kits e mantimentos foram entregues e um varal solidário, onde foram penduradas máscaras, foi estendido para que todos pudessem retirar uma máscara para sua proteção.



A apoiadora dos projetos do Pacijus, Célia Leandro, esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, participou desta última entrega. Ela acompanhou de perto a situação precária em que as pessoas vivem e salientou que o momento é de preocupação para as famílias. “Com a pandemia do coronavírus, as pessoas não estão tendo renda. Precisam de um alimento, de álcool em gel e da máscara. E isto que nós estamos fazendo com a ajuda de muitos parceiros”, disse Célia Leandro, que lembrou que a campanha continua e que as pessoas podem continuar a fazer as doações.



Participe - Para ser solidário é muito simples também. Nem precisa sair de casa. Basta fazer sua doação por depósito bancário ou transferência para a conta do Pacijus/Amamsul no banco Sicredi: Agência 0911 e Conta-Corrente 56741-4. O CNPJ é 03978517/0001-48.

Todos os recursos serão utilizados para aquisição de cobertores, máscaras e álcool 70º em gel. Este ano, mais de 2 mil pessoas estão sendo beneficiadas e, de forma inédita, 25 cidades do interior entraram na campanha e também receberão o kit.

Para ter acesso a todas informações da Campanha do Agasalho 2020, basta acessar o site www.tjms.jus.br/pacijus.



Parceiros – Neste ano, esta que será a maior Campanha do Agasalho do Pacijus de todos os tempos, tem o apoio e parceria da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), Tribunal Regional Eleitoral de MS (TRE/MS), Justiça Federal, União Feminina Beneficente e Luluzinha Motoclube.