Campanha de voltas ás aulas terá abordagem educativa e teatro

Com o início das aulas, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) promove a campanha Voltas às Aulas, em frente às escolas, reforçando a importância do trânsito seguro e respeitoso. A primeira etapa da abordagem educativa começa na segunda-feira, dia 30, na Escola Montessori e na terça-feira (31.01), no Colégio Liceu e prossegue em fevereiro em escolas municipais, estaduais e particulares nos períodos da manhã e da tarde. A ação, que contará com o apoio da Guarda Civil Municipal e BpTran (Batalhão de Policiamento do Trânsito), terá uma abordagem educativa e criativa, com teatro para chamar a atenção de pais e alunos.

A campanha abrange os principais colégios particulares e públicos na região central da cidade e em bairros onde há grande fluxo de carros e pedestres. As equipes do setor de educação da Agetran vão orientar os pais para ações simples, mas fundamentais para a segurança: não utilizar a fila dupla, reduzir a velocidade na área de escolas, travessia correta na faixa de pedestre e o uso de equipamento de segurança para transportar crianças, com uso de capacete, da cadeirinha, do cinto de segurança. Enquanto isso, os agentes de trânsito, guardas municipais e equipes da Bptran (Batalhão de Policiamento de Trânsito) ficam responsáveis pelo ordenamento da via e orientações de segurança.

Ivanise Rotta, do setor de Educação para o Trânsito da Agetran, explica que a campanha Volta às Aulas será, ainda, um alerta para todos os envolvidos no trânsito, sejam eles pedestres, ciclistas ou condutores de veículos, para que pratiquem atitudes corretas, principalmente, nas portas das escolas em horários de entrada e saída dos alunos.

“O que queremos destacar é que é necessário que todos tenhamos a consciência de que o fluxo de pessoas num mesmo local pode gerar conflito, maus entendidos e estresse desnecessários. É importante todos serem sensíveis ao fato de que o trânsito é um espaço coletivo e que existem regras”, argumenta .

Ivanise completa que a intenção é despertar a consciência dos pais para o perigo de acidentes com seus filhos e outros alunos. “Não podemos supor que o meu problema e a minha pressa seja mais importante que a do outro. Resolveremos grande parte do conflito a partir do momento que a minha consciência me faça cumprir as regras que existem para que o trânsito funcione organizado e harmônico” concluiu.

Os locais das escolas que ocorrerão as blitzes educativas foram planejados de acordo com os dados obtidos pelo SICAT (Sistema Integrado de Acidentes de Trânsito) desenvolvido pelo Programa Vida no Trânsito.

