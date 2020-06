Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais integra Governo e setor produtivo

O secretário lembrou do “bom diálogo com o governo federal e com os estados vizinhos que auxiliam no combate aos incêndios florestais”. - (Foto: Divulgação/ Secom MS

A ação integrada dos setores público e privado no combate a incêndios florestais em Mato Grosso do Sul foi destacada pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), no evento virtual de lançamento da 8ª edição da Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios 2020, realizada na sexta-feira (5.6), data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. A ação é promovida pela Reflore/MS, Governo do Estado, Corpo de Bombeiros Militar e Ibama, Famasul e o Senar/MS.

Em 2019, Mato Grosso do Sul registrou mais de 11,6 mil focos de incêndio florestal, um aumento de 389% em relação ao mesmo período de 2018, resultado que colocou o Estado em 6º lugar do ranking nacional. “No ano passado, em decorrência da gravidade da situação das queimadas no Estado, nós reativamos o Comitê Interinstitucional de Combate a Incêndios Florestais, que conta com Semagro, Imasul, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Ibama, por meio do PrevFogo, e o apoio fundamental das estruturas de combate ao fogo mantidas pelas empresas da base florestal, do setor sucroenergético, bem como dos proprietários rurais”, comentou Jaime Verruck.

O secretário lembrou do “bom diálogo com o governo federal e com os estados vizinhos que auxiliam no combate aos incêndios florestais”. “Por conta de uma situação atípica no Pantanal, que nos meses de março e abril registrou queimadas na região, acionamos o Comitê de forma permanente e demos início a uma série de ações preventivas. O Ibama já antecipou a contratação de brigadistas, estamos concluindo o a licitação para adquirir horas de voo para o deslocamento de aeronaves vindas de outros estados, para o caso de necessitarmos de combate aéreo”, disse.

Também será lançada licitação para adquirir, com recursos do Imasul, uma aeronave para combate a incêndios florestais que deve ser destinada ao Corpo de Bombeiros. “O Cemtec tem municiado o Comitê com os dados meteorológicos, mas já temos um prognóstico, atípico, de que o volume de chuvas no Estado, de junho a agosto, deverá ficar abaixo das médias históricas. Por isso é fundamental reunir esforços e trabalharmos com prevenção e orientação”, acrescentou.

De acordo com o titular da Semagro, “a campanha tem cumprido seu papel”. “A cada ano tem uma proposta diferente, mas sempre com o mesmo objetivo de combater e prevenir o fogo. Não temos condições de realizar tudo isso sem essa rede de instituições envolvidas. Estamos em plena pandemia, um fator adicional que consome recurso financeiro e humano, e que exigirá ainda mais empenho de todos”.

Na avaliação do presidente da Famasul, Mauricio Saito “envolver setores público e privado, no propósito de conscientizar a sociedade sul-mato-grossense, é a meta desta iniciativa”. “Em 2019, capacitamos com a metodologia de Formação Profissional Rural do Senar/MS, aproximadamente mil pessoas. Difundir conhecimento, alcançar números positivos, preservar o meio ambiente, dar continuidade ao excelente trabalho desempenhado pelos produtores rurais, tudo isso faz parte da missão ambiental do agro”, explica Saito, ressaltando a parceria com o Ibama e o Corpo de Bombeiros.

Para o presidente da Reflore/MS, Moacir Reis, apesar do momento delicado, o assunto tem que estar em pauta. “Temos 1,2 milhão hectares de área plantada, somos o 2º no país. Este é um setor que tem se destacado cada vez mais dentro do agronegócio. São pessoas, fauna, flora e economia. É preciso que haja treinamento, envolver cada vez mais segmentos. Pessoalmente ou virtualmente, o mais importante é fazer isso acontecer nos quatro cantos do Estado”.

Também participaram da transmissão o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar , Joilson Alves do Amaral, e Alexandre Pereira, representante do Ibama.

O vídeo completo você confere aqui .