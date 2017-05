Câmera DSLR Canon EOS Rebel T6 começa a ser fabricada no Brasil neste mês

Neste mês, a Canon do Brasil, líder mundial em imagem digital, começou a produzir a câmera DSLR Canon EOS Rebel T6. Agora, a câmera passa a ser feita na indústria da empresa, em Manaus. Por conta disso, o equipamento terá uma redução de custo, de R$ 3.499,00 por 2.499,00, na loja Canon.

“Entendemos que com a produção deste modelo no país, mais fotógrafos e amantes da fotografia poderão ter o melhor equipamento em mãos”, afirma Tânia Abe, responsável pela área de marketing das câmeras da linha EOS.

Sobre a câmera

A câmera oferece fácil compartilhamento de fotos e vídeos de alta qualidade, para sites e redes sociais por meio de smartphones e outros dispositivos móveis compatíveis*, bem como o Canon Connect Station CS100.

A câmera DSLR Canon EOS Rebel T6 oferece várias funcionalidades, entre elas:

- Sensor CMOS de 18.0 Megapixels (APS-C)

- Processador de imagem DIGIC 4+

- ISO 100–6400 (expansível até H: 12800) para fotografar tanto em situações com muita luz quanto com pouca luz

- Wi-Fi® e NFC* (Near Field Communication) para fácil compartilhamento com dispositivos inteligentes, redes sociais e a central multimídia Connect Station CS100

- Sistema de AF com 9 pontos (sendo o ponto central do tipo cruzado) e AI Servo AF para proporcionar um desempenho impressionante de autofoco, com resultados precisos

- Alto desempenho do visor ótico garante rapidez e precisão de foco ao enquadrar e capturar o assunto sem usar tripé

- Tela LCD de 3,0” com 920 mil pontos

- Gravação de vídeo em Full HD

Não perca mais o momento certo

A nova câmera Canon EOS Rebel T6 tem uma extensa faixa de ISO de 100-6400 (expansível até 12800), ideal para fotografar assuntos parados ou em movimento, em uma variedade de condições de iluminação que variam de pouca luz até dias ensolarados. Além disso, a câmera é capaz de fotografar em alta resolução, com 18 megapixels, continuamente a uma velocidade de até 3.0 fps, com autofoco preditivo para ajudar a manter cada imagem nítida e clara, mesmo o assunto estando em movimento.

O Modo de Cena Inteligente Automático presente na câmera EOS Rebel T6 analisa a cena, ou seja, rostos, cores, brilho, assuntos em movimento, contraste e se a câmera está na mão ou em um tripé. Em seguida, define automaticamente as melhores configurações para aquela situação. Em outras palavras, o modo de Cena Inteligente Automático permite que o usuário se concentre apenas em clicar.

Outra adição interessante para a câmera EOS Rebel T6 é o “Modo Comida” no seletor de modos. Com ele é possível capturar imagens impressionantes de alimentos. Este modo realça a cor e o brilho das imagens do alimento e, ao mesmo tempo, as deixa prontas para serem compartilhadas. Outros modos de exposição totalmente automáticos incluem retrato, retrato noturno, paisagem, esportes e close-up.

Além disso, o modo de vídeo grava filmes em Full HD 1080p com opção de foco manual ou automático. Filtros criativos, tais como Efeito Olho de Peixe, Câmera de Brinquedo, Miniatura e Foco Suave oferecem aos usuários maneiras divertidas para criar imagens, imprimir e compartilhar.

A nova configuração de balanço de branco automático com “prioridade de branco” permite aos usuários criar imagens com um tom mais neutro ao fotografar sob iluminação incandescente. Além de todos os modos automáticos, a nova câmera Canon EOS Rebel T6 oferece controle manual de exposição e foco, além de saída de imagem RAW para fotógrafos amadores avançados e estudantes de fotografia.

A câmera EOS Rebel T6 é compatível com toda a linha de lentes EF e EF-S da Canon, incluindo mais de 60 modelos, permitindo aos usuários capturar seu mundo de diferentes perspectivas. Confira os valores no site da Canon.

