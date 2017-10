Câmara Municipal de Campo Grande adia para dezembro provas do concurso

Foram adiadas para o próximo dia 17 de dezembro (domingo) as provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, do 4º Concurso de Provas e Títulos para o Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Campo Grande.

A data das provas, inicialmente marcada para o dia 26 de novembro, foi remarcada a pedido de alunos por coincidirem com a realização do vestibular da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e o Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), com objetivo de não cercear o direito dos candidatos de participar do certame.

O edital com a nova data foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) dessa segunda-feira (16).

As inscrições continuam abertas até às 23h59min do dia 9 de novembro (quinta-feira), sendo que o pagamento do boleto bancário deverá ser feito até às 23h59min do primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições.

As inscrições podem ser feitas através do site www.fapec.org/concurso e custam R$ 110,00 (cento e dez reais), para concorrer às vagas que exigem Nível Superior, e R$ 90,00 (noventa reais), para concorrer aos cargos que exigem Nível Médio.

Serão 49 vagas para Nível Superior e 21 vagas para Nível Médio Completo, totalizando 70 vagas.

Os interessados podem tirar dúvidas relativas ao concurso através dos telefones (67) 3345-5910 e (67) 3345-5915.