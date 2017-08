Câmara dos Deputados divulga estudantes selecionados para Parlamento Jovem Brasileiro

Campo Grande (MS) – A Câmara dos Deputados divulgou na segunda-feira (14.8) o resultado da seleção final para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro 2017. Na primeira lista constam os 78 estudantes selecionados para participar da jornada de simulação parlamentar em Brasília. Na segunda lista estão os nomes de todos os estudantes pré-selecionados pelas Secretarias de Educação, em ordem de classificação, conforme a sua pontuação final e a aplicação dos critérios de desempate.

Durante a Jornada Parlamentar, os deputados jovens tomam posse no Plenário da Câmara dos Deputados, recebem formação e atuam como jovens parlamentares. No período da legislatura os estudantes têm a oportunidade de experimentar o dia a dia dos deputados federais, no desempenho de suas funções. O trâmite das proposições apresentadas pelos deputados jovens se dá, na medida do possível, de acordo com as normas regimentais vigentes na Câmara dos Deputados.

Realizado anualmente e destinado aos jovens com idade entre 16 e 22 anos, matriculados no 2º, 3º ou 4º ano do ensino médio regular, técnico integrado ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) e frequentes nas escolas públicas ou particulares, o PJB.

Confira o resultado oficial da Seleção Final – PJB 2017.

