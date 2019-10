Calor de 40°C marca o clima desta sexta-feira no Estado

Quando a umidade atinge níveis abaixo de 25% é recomendado adotar alguns cuidados com a saúde, como por exemplo, beber bastante líquido - Foto: Getty Images

O início do fim de semana começa firme e com bastante calor no MS. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem chegar aos 40°C nesta sexta-feira (25.10).

A meteorologia indica céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na faixa centro-norte do Estado. Para as demais áreas do estado, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. A mínima prevista para MS neste dia é de 17°C com tendência a elevação.

Os índices de umidade relativa do ar, podem se manter elevados durante a manhã, em torno de 85%, e passam por queda significativa durante a tarde, chegando aos 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Quando a umidade atinge níveis abaixo de 25% é recomendado adotar alguns cuidados com a saúde, como por exemplo, beber bastante líquido, evitar exercícios físicos entre às 10h e 16h, usar roupas mais leves, e utilizar umidificador de ambientes.

Confira a média de temperatura prevista para alguns municípios do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).