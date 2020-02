Calor de 36°C e possibilidade de chuva forte em algumas regiões do Estado

A quinta-feira (20) será de altas temperaturas e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A quinta-feira (20) será de altas temperaturas e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante à tarde. Chove forte nas regiões noroeste, oeste, norte e sul do estado.

Os valores de umidade do ar permanecem elevados neste dia podendo variar de 95% a 55%. As condições climáticas favorecem temperaturas entre 21°C e 36°C, com tendência a estável.

Na Capital do Estado o dia será de tempo firme. A previsão é de sol com algumas nuvens durante a manhã, e chuva rápida em pontos isolados da cidade no período da tarde.

Confira no mapa a previsão para algumas regiões do Estado.