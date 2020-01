Café da manhã: Confira quatro receitas perfeitas para começar o dia

Da Redação com Tudo Gostoso

Salada de frutas com creme de limão é uma das receitas da nossa lista - Fotos: Reprodução/Internet

No café da manhã, é importante consumir ingredientes que te deixem superdisposto. No verão, também é interessante optar os receitas mais leves. Por isso, separamos quatro receitas deliciosas para você começar o dia bem.

Suco vermelho detox



Ingredientes

1 pedaço de melancia

1/2 beterraba

1 cenoura

1/2 xícara de folhas de hortelã

suco de 1 limão

mel a gosto

raspas de limão

200 ml de água

Modo de preparo

1. Bata todos os ingredientes no liquidificador.

2. Adicione gelo e sirva.

Crepioca fit



Ingredientes

1 colher de goma de tapioca

1 ovo

Para crepioca doce, adicione adoçante a gosto

Para crepioca salgada, adicione uma pitada de sal a gosto

Modo de preparo

1. Em um recipiente, bata bem o ovo.

2. Adicione a goma de tapioca e bata novamente (pode bater com um garfo mesmo), até obter uma mistura homogênea.

3. Coloque todo o conteúdo em uma frigideira antiaderente levemente quente e mantenha em fogo baixo.

4. Deixe por alguns segundos e vire para dourar do outro lado.

5. Não é necessário untar com óleo, azeite ou manteiga.

Salada de frutas com creme de limão



Ingredientes

Frutas de sua preferência (morango, maçã, kiwi, manga, mamão, pêra, melancia etc)

1 copo de suco de laranja ou o caldo (suco) da melancia

Creme de limão:

1 lata de leite condensado

Suco de 2 limões grandes (ou se não tiver coloque 4 limões pequenos)

Modo de preparo:

1. Corte as frutas em quadradinhos e misture ao suco de laranja.

2. Junte o leite condensado ao suco de limão e leve ao fogo até ferver, ou se preferir bata no liquidificador e coloque na geladeira.

3. Depois de pronto, misture esse creme às frutas. Sirva gelado.

4. Dica: o caldo que eu falo é o suco que solta da melancia quando ela descongela.

Omelete rápido



Ingredientes

2 ovos

1 pitada de sal

1 fatia de presunto

2 fatias de queijo

tempero verde a gosto

caldo de galinha a gosto