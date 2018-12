Café com Prosa marca encerramento de atividades e 20 anos de Ceinf da Reme

O evento contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, que elogiou o trabalho desenvolvido na unidade - Foto: Divulgação

Retrospectiva dos projetos culturais e pedagógicos desenvolvidos ao longo do ano de 2018 e apresentações artísticas têm marcado o encerramento das atividades dos Ceinfs (Centros de Educação Infantil) da Rede Municipal de Ensino (Reme). Um deles, o Ceinf Mary Sadalla Saad, no bairro Estrela Dalva 1, teve um motivo especial para reunir a comunidade escolar nesta sexta-feira (7): os 20 anos da unidade, que também foram destacados no evento Café com Prosa, que reuniu os pais dos 200 alunos da unidade para a culminância das atividades.

O evento contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, que elogiou o trabalho desenvolvido na unidade. “Gostei muito dos projetos realizados na unidade. A equipe toda está de parabéns pela dedicação”, enfatizou.

Para a diretora da unidade, Gleise Melo, que enfatiza o trabalho de parceria entre as famílias e Ceinf, a confraternização foi importante para fazer um balanço também, de todas as melhorias feitas no Ceinf em 2018. “Em atenção às especificidades da faixa etária atendida, investimos no planejamento estratégico de ambientes interativos capazes de proporcionar desafios motores e cognitivos que levassem as crianças a se desenvolver e aprender brincando”, afirmou.

Entre os vários projetos desenvolvidos na unidade, destaque para o Meu Mato Grosso do Sul: sons, cores e sabores, que foi desenvolvido por meio de pesquisas, conversas e vivências de experiências, que levaram os alunos a conhecer mais sobre a fauna, flora, culinária, dança e músicas típicas do Estado. Elas também vivenciaram rodas de tereré e realizaram releituras de obras de arte de artistas regionais.

Já entre as melhorias na infraestrutura, o destaque vai para as paredes planejadas com quadros para desenhos e desenvolvimento da coordenação motora e criatividade expressiva, calçada nivelada otimizada com jogos motores, repaginação do refeitório, ambientes com nova pintura, reconstrução do Parque de Areia e conserto e pintura dos brinquedos da área externa.

Para Daniele Pereira da Cruz, mãe dos gêmeos Luis Miguel e João Guilherme, da creche 1, os trabalhos realizados mostram a qualidade do ensino oferecido nos Ceinfs. “Ajuda muito no desenvolvimento deles. Fiquei surpresa porque não sabia que tudo isso era registrado com detalhes”, disse.

O evento também agradou Ederson Gondim, pai do pequeno Heitor, da creche 1. “Achei tudo muito bom e interessante. Acompanhei o desenvolvimento do meu filho ao longo do ano e vi que ele teve avanços na motricidade e fala. Todo o trabalho feito aqui foi de grande valia para o aprendizado dele”, afirmou.