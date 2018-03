CAF faz avaliação positiva dos primeiros meses de execução do programa “Escola Segura, Família Forte”

Implantado no mês de outubro do ano passado, o programa conquistou prêmio internacional por sua metodologia de trabalho - Foto: Regiane Ribeiro

O consultor da Corporação Andina de Fomento (CAF), professor Claudio Ferraz, destacou durante reunião realizada nesta sexta-feira (9.3) que o programa Escola Segura, Família Forte, já tem gerado resultados positivos. O encontro, que contou com a participação do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, da secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, e de técnicos da Secretaria Estadual de Educação (SED), teve como foco a apresentação da avaliação de impacto do programa que está sendo implantado na Capital desde o mês de outubro do ano passado.

“Podemos observer que ainda em 2017, houve redução nos índices de criminalidade principalmente em relação aos números de roubos, furtos, e delitos associados ao consumo ou tráfico de drogas. Agora a expectativa para este semestre é conseguir reduzir ainda mais esses números e apresentar resultamos melhores no final deste semestre”, frisou Ferraz.

O coordenador do projeto Escola Segura Família Forte, Valson Campos, explicou que com a ronda escolar e o contato direto dos diretores com a polícia, o ambiente escolar se tornou mais seguro para os alunos, familiares e todo o entorno da escola.

“Hoje, com o programa funcionando, podemos analisar algumas situações que aconteciam por falta de policiamento especializado, e agora, com o policiamento específico, com as viaturas caracterizadas e com a interlocução de todas as policias, os resultados são excelentes. As atividades e ocorrências registradas durante o mês de novembro, por exemplo, nas escolas da rede estadual, foram um total de 73 ocorrências prontamente atendidas”, completou o coordenador.

Durante sua fala o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, disse que MS tem sido laboratório de boas práticas que estão se tornando referência nacional, e assim será com o Escola Segura, Família Forte. “Hoje o tema segurança pública é discutido nacionalmente, e o Estado está unindo esforços para inovar com a realização de ações que podem refletir futuramente. Acredito que educação é o futuro do Brasil, por isso precisamos investir nela, se não podemos ter reflexos na segurança pública”, pontuou.

Escola Segura, Família Forte

Num cenário em que quase a metade das escolas brasileiras não possui esquema de policiamento para evitar a violência em seu entorno – conforme apontam dados do Anuário da Segurança Pública 2017 – Mato Grosso do Sul já foi premiado internacionalmente pelo programa Escola Segura, Família Forte, que destinou cinco viaturas e equipe de 20 policiais militares para atuar, exclusivamente, na ronda escolar.

Implantado no mês de outubro do ano passado, o programa conquistou prêmio internacional por sua metodologia de trabalho. Ele foi selecionado entre os nove vitoriosos dentre mais de 90 projetos de toda a América Latina pela I Convocatória Internacional de Avaliação de Impacto – processo de seleção da Corporação Andina de Fomento (CAF), Banco de Desenvolvimento da América Latina semelhante ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Nesta primeira fase do Escola Segura, Família Forte estão sendo atendidos 60 escolas estaduais e municipais de Campo Grande. As viaturas fazem rondas preventivas e ostensivas nos três turnos de aulas.