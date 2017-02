TERAPIA COM CÃES | Quinta, 9 de Fevereiro de 2017 - 17:32 Cães terapeutas do Corpo de Bombeiros “atendem” em asilo da Capital O projeto “Cão Herói, Cão Amigo – Terapia com Cães” tem por objetivo geral oferecer modalidade terapêutica às crianças em idade escolar e idosos buscando aprimorar a reabilitação e contribuir para melhora da qualidade de vida