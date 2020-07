Cada localidade determina ou não uso de máscara, diz porta-voz da Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany - (Foto: Divulgação)

A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, sugeriu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não imporá uma ordem obrigatória para o uso de máscaras contra a covid-19 em todo o país. "Cada localidade tem poder para determinar ou não o uso de máscaras", disse a porta-voz durante entrevista coletiva.

Algumas autoridades de saúde nos EUA já comentaram o fato de que o uso mais amplo de máscaras poderia salvar vidas e também permitir uma recuperação mais rápida da economia. McEnany apenas enfatizou o fato de que o próprio Trump passou recentemente a usar máscaras em alguns eventos públicos.

A porta-voz comemorou o fato de que ontem surgiram notícias positivas sobre uma possível vacina para a covid-19, vindas da companhia Moderna. "Esperamos ver isso acontecer", disse. Ela voltou ainda a relacionar a grande disseminação do vírus nos EUA ao número alto de testagem, lembrando que o país lidera nesse quesito, com 42 milhões de testes já feitos, e o segundo lugar, a Índia, vem bem atrás, com 12 milhões.

McEnany informou que o governo federal tenta adotar uma estratégia preventiva, enviando equipes para ajudar no combate ao problema aos Estados em que "pode haver uma emergência". Ela citou como exemplos de localidades que receberam essas equipes Texas, Califórnia, Arizona e Flórida. A porta-voz também voltou a pressionar pela reabertura das escolas, dizendo que, como deseja Trump, os Estados devem "seguir a ciência e reabrir as escolas".

Questionada sobre um ataque hacker ontem sobre algumas contas no Twitter, McEnany disse que a conta do presidente americano não foi alvo e está segura.