Caarapó forma turma do Profuncionário para atuar em escolas

Realizada no início desse mês a entrega dos certificados aos servidores que passaram pelo Curso Técnico de Profissionalização dos Funcionários da Educação – Profuncionário – da sede do Município de Caarapó e da Reserva Indígena Te'ýikue. Iniciado em 2014 e concluído no ano passado, o programa atendeu 90 funcionários públicos da educação.

O Profuncionário é um curso em nível médio realizado em parceria com o Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação e Prefeitura de Caarapó, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. É direcionado aos profissionais de apoio a Educação Básica, tendo como objetivo principal proporcionar formação e habilitação técnica nas áreas de Secretaria Escolar, Infraestrutura Escolar e Alimentação Escolar.

A cerimônia de entrega de certificados foi prestigiada pelo prefeito Mário Valério (PR), Secretária Municipal de Educação e Esportes, Ieda Maria Marran, vereadores Professor Pontinha (PT), Manoelito Felix de Oliveira (PDT), Odirlei Luiz Longo (DEM), presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores da Educação, professor Apolinário Candado, coordenadora municipal do programa, Vania Cristaldo Acosta, e tutores Fernando Gomes Fortes, Angela Maria Vieira e Sueli Aparecida Azevedo dos Santos, além dos cursistas.

Para a secretária de Educação, Ieda Maria Marran, as três habilitações técnicas proporcionadas pelo curso ajudarão os servidores a aprimorar seus conhecimentos nas atividades que exercem nas instituições educacionais onde trabalham, tornando-os educadores escolares, funcionários da educação, buscando aperfeiçoamento no trabalho e na vida, evoluindo em suas práticas diárias e qualificando-os para o futuro.

O Prefeito Mario Valério, por sua vez, afirmou que o conhecimento adquirido pelos profissionais os ajudará a pensar e a realizar em suas escolas, de uma forma diferenciada, aquilo que já fazem ao longo de sua experiência profissional, contribuindo na qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar.

Matrículas continuam abertas

Apesar do início das aulas em Caarapó, continuam abertas as matrículas para a educação infantil (4 e 5 anos) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede municipal de ensino. A informação é da secretária de Educação e Esportes, Ieda Maria Marran.

De acordo com a secretária, o ano letivo – que teve início no último dia 13 – começou com 4.290 alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e EJA. "Esse número certamente vai subir, considerando que as matrículas continuam sendo feitas", disse a secretária, acrescentando que os pais que ainda não matricularam os filhos poderão procurar as unidades escolares. Desde o ano passado, tornou-se obrigatória a matrícula de crianças de quatro e cinco anos na educação infantil e também dos jovens até os 17 anos, conforme a Lei Federal Nº 12.796/2013.

