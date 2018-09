Brasileiros fazem provas do Encceja no exterior

Mais de 1,4 mil brasileiros que moram em 12 países participam, neste domingo (16), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Encceja Exterior Regular, com provas para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.

De acordo com o Ministério da Educação, o exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, por nível de ensino, além de uma redação.

As provas do Ensino Fundamental abordam questões de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, história, geografia e redação. Já para o Ensino Médio as provas trazem questões sobre ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens e códigos e suas tecnologias e redação; além de ciências humanas e suas tecnologias.

Os exames são aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com as embaixadas e consulados brasileiros em 17 cidades: Bruxelas (Bélgica); Barcelona e Madri (Espanha); Boston, Nova Iorque e Miami (Estados Unidos); Paris (França); Caiena (Guiana Francesa); Roterdã (Holanda); Roma (Itália); Nagóia, Hamamatsu e Tóquio (Japão); Lisboa (Portugal); Londres (Inglaterra); Genebra (Suíça); e Paramaribo (Suriname).

No período de 17 a 28 de setembro, as provas serão aplicadas a 29 brasileiros que estão presos em cadeias e presídios em Caiena (Guiana Francesa), Tóquio (Japão) e Istambul (Turquia).

A certificação da proficiência dos alunos aprovados será feita pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pelo Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. O Inep enviará os certificados por meio das embaixadas e consulados. Os participantes poderão acessar os resultados mediante consulta ao portal de divulgação de resultados do exame, utilizando o CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição. O MEC não informou a data de publicação dos resultados.