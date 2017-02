Brasileiros buscam alternativas para iniciar faculdade

Cursar o ensino superior é o sonho de milhares de brasileiros que buscam melhores condições de vida para os próximos anos. Mas com os altos valores das mensalidades, cortes em programas estudantis do governo e o alto número de candidatos por vaga, muitas vezes esse sonho é adiado pela falta de condições para bancar um curso universitário. A boa notícia é que os brasileiros estão encontrando nas bolsas de estudos a solução para estudar em faculdades de qualidade, por mensalidades que cabem no bolso.

É o caso dos mais de 100 mil alunos que, desde 2012, buscaram e conseguiram oportunidades em seus cursos de interesse em sites como o Quero Bolsa. Para o primeiro semestre de 2017, o site disponibiliza mais de 650 mil vagas em todo o Brasil com até 70% de desconto válidos até o final do curso. São mais de 900 faculdades parceiras que oferecem centenas de opções de cursos, como Direito, Administração, Psicologia, Enfermagem e Nutrição, os mais buscados pelos brasileiros.

Segundo Bernardo de Pádua, CEO do Quero Bolsa, as bolsas estão entre as principais alternativas para os dois lados do mercado universitário. Para aqueles que querem iniciar uma faculdade, mas não conseguem adaptar as mensalidades à sua rotina financeira, o Quero Bolsa possibilita o pagamento das mensalidades com desconto, sem que seja acumulada uma dívida futura, como acontece com o Fies. O aluno também não precisará pagar taxas de renovação da bolsa, como acontece em contratos com outras empresas do setor, que cobram semestralmente.

Já as universidades particulares que, ao longo dos últimos anos, investiram para atender a uma grande demanda vinda dos programas estudantis, o Quero Bolsa é a solução para preencher as vagas que acabaram ficando ociosas com a baixa recente atribuída, entre outras razões, aos cortes do Fies.

Fies e ProUni

Mesmo que o número de vagas oferecidas pelo ProUni não tenha diminuído ao longo dos últimos anos, a concorrência continua alta. Na primeira chamada do ProUni 2017, foram mais de 1,3 milhão de candidatos inscritos para 215 mil vagas.

Já o Fies teve uma redução significativa no número de vagas: 40% a menos se comparado com o mesmo período do ano anterior. Para o primeiro semestre de 2017, o programa de financiamento oferece 150 mil vagas, enquanto em 2016 foram 250 mil. Outra mudança no programa foi a diminuição do teto de financiamento, que caiu de R$ 7 mil por mês para R$ 5 mil no caso dos novos contratos.

Além disso, com a recessão econômica do país, muitos alunos ficaram inadimplentes - de acordo com dados do MEC, 53% dos contratos do Fies estavam atrasados em setembro (última atualização disponível).

Período / Vagas Quero Bolsa Fies ProUni 2017.1 650 mil 115 mil 215 mil 2016.2 450 mil 75 mil 125 mil 2016.1 450 mil 250 mil 200 mil 2015.2 285 mil 60 mil 115 mil 2015.1 200 mil 250 mil 210 mil

*“ano .1” significa o primeiro semestre do ano e ".2" ao segundo semestre

