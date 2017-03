Bonito sediará o 21º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais

Entre os dias 18 e 22 de setembro acontecerá o 21º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais. O tema será “O Encontro dos Biomas Cerrado e Mata Atlântica: a exuberância do Pantanal, Bonito!" e as atividades serão realizadas no Centro de Convenções da cidade de Bonito. O evento está sendo organizado em parceria entre a UFGD, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e a Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar (SEPAF).



O Congresso pretende congregar profissionais do ensino, da pesquisa, da assistência técnica e da extensão rural, além de estudantes, produtores rurais e instituições ou empresas que tenham interesse por flores, plantas ornamentais e cultura de tecidos de plantas. O objetivo é promover a atualização de conhecimentos por meio da divulgação dos mais recentes avanços gerados pela pesquisa dos setores. Além da troca de informações e experiências científicas e tecnológicas, também são objetivos dos eventos a divulgação e a difusão dos conhecimentos adquiridos nos diversos setores, além do estímulo à divulgação de tecnologias, serviços e produtos voltados para flores, plantas ornamentais e cultivo in vitro de plantas.



Informações sobre o processo de inscrição e sobre a programação podem ser obtidas no site do evento ou com a Boin Eventos, pelo telefone (67) 3211-2201 e pelo endereço de correio eletrônico [email protected]

