Bonito sedia final do Prêmio de Gestão Escolar 2017

Bonito (MS) – Secretários estaduais de Educação de todo o País se reúnem nos dias 4 e 5 de dezembro, em Bonito (MS), para a última reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) em 2017. Na programação do evento, também está prevista a etapa final do Prêmio de Gestão Escolar 2017, promovido pelo Conselho, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A cerimônia está marcada para às 18h da segunda-feira, no hotel Zagaia, com apresentação de Zeca Camargo e participação do cantor Almir Sater. O ministro da Educação, Mendonça Filho, confirmou presença.

Para a secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, Cecília Motta, anfitriã do evento, “é um orgulho para o Estado receber a etapa final de um prêmio tão respeitado e esperado por gestores do país inteiro”. Ela também aguarda com expectativa o Fórum de secretários, onde serão avaliadas as atividades dos grupos de trabalho do Consed em 2017.

Prêmio de Gestão

Realizado desde 1998, o prêmio contempla projetos inovadores e gestões competentes na Educação Básica da rede pública do Brasil. Em mais de duas décadas, aproximadamente 38 mil escolas de todas as regiões do país participaram e mais de 8 milhões de estudantes foram beneficiados com os projetos implantados pelos gestores inscritos.

Em 2017, 7.900 escolas se inscreveram no PGE e 4.119 finalizaram o preenchimento de toda a ficha de inscrição. Para participar, a equipe gestora precisou conduzir um processo de autoavaliação dos processos de gestão junto à comunidade escolar. Ao final dessa autoavaliação, coube à equipe, com o apoio da comunidade, elaborar um plano de ação que responda às necessidades da escola apontadas como prioritárias no processo de autoavaliação.

Sobre a seleção

A primeira etapa de seleção foi Estadual. Técnicos das Secretarias estaduais e municipais de Educação conduziram esse processo de seleção que incluiu um olhar cuidadoso para a análise institucional realizada pela escola e sua relação com o plano de ação. Além disso, foram observados os mecanismos utilizados pela equipe gestora para promover processos democráticos de gestão, com foco na garantia do direito de aprendizagem dos alunos.

Este ano foi possível aprimorar a segunda instância de avaliação, a etapa regional. Os 27 gestores, selecionados como referência estadual, tiveram suas fichas de inscrição avaliadas por uma equipe de especialistas que conduziu uma entrevista individual. Desse processo, selecionou-se os(as) cinco diretores(as) que estão aqui presentes e são as referências regionais.

Na última etapa de avaliação, os cinco diretores vencedores regionais passarão novamente por uma breve entrevista, com a audiência de coordenadores estaduais, de representantes das instituições parceiras do Prêmio e de especialistas. Esse grupo de avaliadores vai votar secretamente gerando uma lista tríplice. Num segundo momento, um grupo de especialistas, selecionará, também por meio de voto secreto e dentre a lista tríplice, a Escola Referência Brasil.

Escolas finalistas

Centro-Oeste – Na Região Centro-Oeste, a EE Waldemir Barros da Silva, do Mato Grosso do Sul, ganhou o título de referência regional. Com 330 estudantes, a escola trabalha com a metodologia Educar pela Pesquisa, tema da inscrição da escola no Prêmio Gestão. Em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação (SED), a gestão construiu a proposta da educação integral de tempo integral, tendo a pesquisa como princípio educativo, com o respeito à autonomia e à liberdade de aprender. A instituição de ensino fica na rua Palmacia – Moreninha, em Campo Grande (MS).

Nordeste – A representante da Região Nordeste na etapa final do Prêmio será a Escola Dário Gomes de Lima. Dentre os destaques da escola, estão: o foco na aprendizagem de todos os alunos, atendimento das necessidades de aprendizagem no contraturno, projetos inovadores (A Escola Vai à Feira) e participação e interação ativa com a comunidade. O prédio fica na rua Getúlio Vargas, s/nº, Centro, Flores (PE).

Norte – Na Região Norte, o Centro de Atenção à Criança Girassol de Tempo Integral (Caic) recebeu o título de Destaque Regional. A escola busca desenvolver o espírito de protagonismo, autonomia e independência entre os alunos e está localizado na avenida Ape Rua 3 a, s/nº – Jardim Aureny IV Taquaralto, Palmas (TO)

Sudeste – A EE de Ensino Fundamental Jones José do Nascimento, do Espírito Santo, foi a campeã da Região Sudeste. Com o projeto Novo Jones, lugar de gente feliz, a gestão implementou ações que vão desde o diálogo a atividades dentro de sala de aula que visam ensinar as crianças a refletirem sobre o bullying desde cedo. Assim, deixou de ser uma das escolas mais violentas do Estado. A escola fica na rua Distrito Federal, 3 – Central Carapina, Serra (ES)

Sul – Na Região Sul, a vencedora foi a EEF Mont Alvern, de Ituporanga, de Santa Catarina. A instituição apresentou sua gestão pedagógica participativa, que trata da atuação comunitária no planejamento das ações da escola, envolvendo pais e responsáveis; a revitalização da biblioteca que conta agora com um Cantinho da Leitura e a Avaliação Institucional, realizada pela escola para verificar como os pais e comunidade escolar estão percebendo a escola. A instituição está na rua Frei Manoel, 120 – Centro, Ituporanga (SC)

Parceiros

São parceiros do Consed na realização do Prêmio de Gestão Escolar, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, INEP, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Fundação Roberto Marinho, Embaixada dos Estados Unidos, British Council, Unesco, Fundação Itaú Social, Fundação Santillana, Instituto Unibanco, Instituto Natura e OEI.

Consed – Conselho Nacional de Secretários de Educação

Fotos: Antonio Luz