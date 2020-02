Bolos de frutas: confira 4 receitas saborosas e fáceis de fazer

O bolo de maçã é uma das nossas receitas da lista - Fotos: Reprodução/Internet

As frutas são ingredientes maravilhosos e cheios de benefícios para a nossa saúde. Com elas é possível preparar doces deliciosos como os clássicos mousse de limão, pavê de morango e gelado de abacaxi. Por isso, separamos quatro receitas deliciosas de bolos de frutas para você fazer.

Bolo de melancia



Ingredientes

3 xícaras de açúcar

4 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de suco de melancia

1 colher (sopa) de margarina

1 colher (sopa) de fermento

3 ovos

Modo de preparo

1. Na batedeira bata as claras em neve.

2. Reserve.

3. Na batedeira bata o açúcar, a margarina e a gema por mais uns 3 minutos.

4. Coloque o trigo e a melancia, e continue batendo até formar uma massa homogênea.

5. Em seguida, a clara e por último junte o fermento, bata por mais 40 segundos na menor velocidade da batedeira.

6. Despeje a massa numa forma média e untada.

7. Asse em forno pré - aquecido em temperatura média por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.

Bolo de pêra



Ingredientes

3 pêras médias maduras e descascadas

1/2 xícara de açúcar

4 colheres de sopa de margarina sem sal

2 ovos

1 xícara de farinha de trigo

1/2 colher de chá de canela

1 colher de café de essência de baunilha

1/2 colher de sopa de fermento em pó

2 colheres de sopa de açúcar para polvilhar

Modo de preparo

1. Descasque as pêras, corte-as ao meio no sentido de comprimento e retire as sementes.

2. Reserve em uma tigela com água e limão, para não escurecerem.

3. Bata na batedeira o açúcar e a margarina, até formar um creme liso.

4. Acrescente os ovos, a farinha de trigo, a canela e a essência de baunilha e bata.

5. Por último, junte o fermento.

6. Despeje a massa numa fôrma redonda (20 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e por cima da massa, disponha as metades das pêras, com a parte arredondada para cima.

7. Polvilhe com o açúcar e asse por 50 minutos a 180º graus.

Bolo de abacaxi com coco



Ingredientes

1 xícara (chá) de abacaxi picado

2 colheres de sopa bem cheias de manteiga

2 xícara (chá) de coco ralado

1 lata de leite moça

2 ovos

1 colher de (chá) de baunilha

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá)de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo

1. Misture o abacaxi e o coco.

2. Coloque o leite moça no liqüidificador, ligue o e junte os ovos, a baunilha, o sal e a manteiga.

3. Bata ainda por alquns minutos e despeje sobre a mistura de coco.

4.Junte aos poucos a farinha peneirada com fermento mexendo levemente, despeje em assadeira enfarinhada e asse em (200ºc) por aproximadamente 30 minutos.

Bolo de maçã de liquidificador



Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de canela em pó

1 pitada de sal

3 ovos

3 maçãs grandes

1 xícara de óleo vegetal