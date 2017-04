Bolo Ovo de Pascoa sem lactose

INGREDIENTES:

Massa:

- 9 ovos

- ¾ de xícara (chá) de açúcar

- ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo

- 3 colheres de sopa de SupraSoy sem Lactose

Leite condensado:

- 1 colher (sopa) de creme vegetal

- 1 1/2 xícara (chá) de açúcar

- 1 xícara (chá) de Suprasoy Sem Lactose

Recheio:

- 1/2 receita de Leite condensado Suprasoy Sem Lactose

- 80 g de nozes picadas

- 1/2 colher (sopa) de cacau em pó

- 1 gema (20 g)

- 1 ovo (50 g)

- 1/5 colher (sopa) de creme vegetal

Cobertura:

- 2 colheres de (sopa) de SupraSoy Sem Lactose

- ½ xícara de (chá) de açúcar

- 1 colher (sopa) de cacau em pó

- 15 unidades de nozes inteiras para decorar



MODO DE PREPARO:

Massa: bata os ovos com o açúcar por aproximadamente 10 minutos até obter um creme claro e fofo. Enquanto isso peneire a farinha junto com o Suprasoy em uma vasilha e reserve.



Desligue a batedeira e incorpore delicadamente a farinha com o SupraSoy. Unte com manteiga e cubra 2 assadeiras retangulares de 22cm X 32cm com papel manteiga untado e enfarinhado.

Divida a massa em 2 partes iguais e distribua entre as assadeiras. Asse em forno, preaquecido, a 180°C por aproximadamente 12 minutos. Retire e reserve.



Leite condensado: bata no liquidificador o creme vegetal, o açúcar e o SupraSoy. Junte, aos poucos, 1/2 xícara (chá) de água fervente (100 ml) sem parar de bater até obter uma mistura bem homogênea. Retire do liquidificador e deixe descansar por uma hora.



Recheio: misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio, sem parar de mexer até soltar do fundo da panela. Reserve.

4- Cobertura: leve todos os ingredientes da cobertura, exceto as nozes, ao fogo com 1 xícara (chá) de água (200 ml). Ferva por aproximadamente 15 minutos ou até ficar com uma textura parecida com a de brigadeiro mole. Reserve.



Montagem: forre um molde de ovo de páscoa de 500 g com filme plástico. Coloque metade de uma das massas em toda a parte côncava do molde. Pique e misture ao recheio a outra metade da massa e preencha o ovo.

Com a massa restante tampe o ovo. Cubra com filme e refrigere por 4 horas.

Vire o molde em um prato para bolo e, com o auxílio de uma espátula, cubra toda a superfície do ovo com a cobertura e decore com as nozes inteiras.

VARIAÇÕES:

Pode-se rechear o bolo com brigadeiro e beijinho sem lactose.

