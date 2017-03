Bob’s investe R$ 10 milhões no lançamento do Big Bob Picanha Artesanal

O que já era gostoso vai ficar ainda mais saboroso. A rede Bob's lança, dia 17 de março, em todas as lojas do Brasil, o Big Bob Picanha Artesanal, uma releitura do clássico sanduíche Big Bob. A nova versão é composta de dois hambúrgueres, com 100 gr cada, bacon, queijo, alface, cebola, o inconfundível e tradicional molho Big Bob e pão tipo italiano assado na própria loja. O cliente ainda pode comprar o trio – o sanduíche médio, batata média e refrigerante ou milk shake pequeno - por R$30,00.

O Big Bob Picanha Artesanal foi criado de acordo com os dados de pesquisa que apontaram que o cliente queria o Big Bob, mas com uma composição atualizada. O novo produto faz parte da linha Artesanal, lançada no fim de 2016, que inclui produtos Premium. A empresa espera alavancar as vendas da categoria sanduíche em 10%.

A ação de marketing, criada pela NBS, com orçamento de R$ 10 milhões, usou como garota propaganda a cantora Preta Gil, que, de maneira irreverente e divertida, ressalta todos os atributos do produto. A campanha conta com filmes para TV (aberta e fechada), ação nas redes sociais e materiais nos pontos de venda, como banner, display de canaleta e vinheta eletrônica. O lançamento incluiu também teaser com os influenciadores Hugo Gloss, Gominho, Ju de Paulla e Nana Rude.

“O Big Bob é um dos maiores ícones da rede e amplamente apreciado pelos clientes. Com este lançamento estamos atendendo o público mais jovem, que busca por produtos diferenciados e exatamente do jeitinho que ele quer e gosta. Certamente a campanha será um grande sucesso.”, explicou o diretor de marketing, Carlos Pollhuber

Novo projeto arquitetônico – A empresa lançou em 2014 um conceito arquitetônico que traz uma experiência completamente nova para o consumidor, onde há a possibilidade de customização de produtos, autosserviço de refrigerantes, molho à vontade e design de loja arrojado e inovador, desenvolvido pela arquiteta Bel Lobo.

A rede acaba de dar a partida para segunda fase do projeto arquitetônico e inaugurou recentemente, com pioneirismo no Brasil, a primeira loja 100% digital. Neste modelo, todos os pedidos são feitos pelo terminal de autoatendimento ou pelo novo aplicativo do Bob’s, também recém-lançado.

Atualmente o Bob´s está presente em todo o território nacional e a expectativa é de inaugurar, somente no ano de 2017, cerca de 100 novos pontos de venda em todo o país. O foco de crescimento continua na interiorização da marca, com a possibilidade de abertura de lojas em cidades menores.

História - A rede Bob’s, empresa genuinamente brasileira, com 65 anos de mercado, foi a primeira empresa de fast food do Brasil. O norte-americano Robert Falkenburg trouxe dos Estados Unidos os conceitos mais modernos e inovadores do fast food, aos quais integrou o sabor do tempero brasileiro. A primeira loja foi inaugurada no burburinho de Copacabana em 1952 e rapidamente lançou moda, virando mania entre os cariocas. Em 1984, foi iniciado o sistema de franquias.

