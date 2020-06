BLUES BAR reabre com o famoso estilo “butecão”

Tradicional point de Moto Clubes, as “máquinas” acabam fazendo parte da decoração de fachada do Bar - Foto: Reprodução

“Cara, é como se fosse uma quarta reinauguração, de tanto que a gente tem que se readaptar!” confessa o sócio-proprietário Ivan Torres. Desde a primeira inauguração, nos altos da Via Park, o Blues Bar sempre foi o ponto de referência para os “blueseiros” de Campo Grande, que ficaram orfãos quando o antigo Rota 16 fechou.

De lá para cá, foram mais ou menos quatro reinaugurações, por vários motivos. O mais recente, uma reforma devido às novas normas imposta pela pandemia do COVID19.

“Para não fechar, temos que ir nos adaptando às novas regras” diz Ivan que já tentou abrir no velho formato com algumas adaptações que não deram certo. Agora, praticamente voltando às origens, a frente do Bar ficou totalmente aberto, com mesas e cadeiras na varanda.

Com espaçamento entre as mesas, todos sentados como manda a regra Foto: Reprodução

E parece ter tido a aprovação geral. Lotação máxima já na primeira n foite. Com mesas espaçadas devidamente e todos sentados, a noite foi embalada pelo On The Road Connect, um projeto da banda com dois integrantes no palco e o baterista, on line no telão, para respeitar a determinação da prefeita de voz e violão (ou guitarra).

Com chopp Devassa em dobro até as 20h, quem chegou mais cedo pode aproveitar essa promoção mais que saborosa. O público era rapidamente atendido pelos “meninos do Blues” como são carionhasamente chamados pelos frequentadores mais assíduos, os atendentes Samuel “Samuka”, Luciano e Isaías que compõem a linha de frente do atendimento.

“Ainda temos muito o que consertar. São novos tempos, novas regras. Mas vamos melhorar mais ainda.” - ressalta Ivan. “A galera entende a situação e tenta colaborar. Somos todos uma grande família do rock, e principalmente os frequentadores mais tradicionais torcem pelo sucesso do “seu” bar e colaboram como podem.” - conta o atendente Samuka, na casa desde o começo de sua história.

“Eu adorei o novo formato. Me lembrou muito como era na Via Park. Ficou até mais aconchegante, mais ‘gostosinho’ aqui dentro!” - Conta Zenir, estudante de Fisioterapia e Uber. “Para mim está ótimo. Sempre vim aqui para me sentar, tomar minha cerveja, minha caipirinha e ouvir rock a noite toda. Bom, agora, pelo menos até as onze né!” - destaca Wilson, frequentador da casa desde que se mudou para a 15 de novembro, sobre o novo horário de funcionamento, das 18h até as 23h.

Para alguns, o “flerte” ficou mais difícil, com todos sentados, aquele lance do olho no olho, dançar lado a lado, pe impossível. Mas dá-se um jeito.