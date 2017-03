Blitz no centro leva informações às mulheres sobre violência doméstica

A ação aconteceu no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho / Reprodução

Quem passou pelo centro de Campo Grande nesta manhã teve a chance de parar por alguns minutos para fazer uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea e lembrar a importância em se discutir o tema da violência doméstica, que infelizmente ainda faz parte do cotidiano em nosso País.

Com a entrega de folders informativos e orientações verbais, a equipe da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), em conjunto com a Casa da Mulher e a Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou uma blitz no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho.

O objetivo, segundo a titular da Semu, Carla Stephanini, é chamar atenção para o tema e dar conhecimento dos serviços oferecidos em Campo Grande, voltados para a garantia dos direitos das mulheres.

“As mulheres são ainda as grandes vitimas da violência no país. A nossa intenção é promover ações para dar visibilidade e chamar atenção sobre a importância em se respeitar as mulheres como sujeito de direitos e também alertá-las sobre os serviços que hoje existem para protegê-las”, explicou.

A subsecretária considera importante esse tipo de abordagem, pois apesar dos passos acelerados, na correria do seu dia a dia, a pessoa tem a oportunidade de parar por alguns segundos e refletir o papel da mulher e qual a contribuição de cada um para coibir todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres.

“Muitas das mulheres desconhecem seus direitos e ainda hoje se submetem aos mais diversos tipos de violência”, alerta Carla Stephanini.

Além de informar os meios de comunicação disponíveis para denúncias, como o 199 e 153 (Patrulha Maria da Penha), 190 (emergência Polícia Militar), 180 (Central de Atendimento à Mulher), 3304-7557 (Casa da Mulher Brasileira), o material distribuído durante a blitz divulga também o Plano Nacional das Políticas Públicas em defesa da mulher, que segue as seguintes diretrizes:

- igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica

- educação para igualdade e cidadania

- saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos

- enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres

- fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão

- desenvolvimento sustentável com igualdade econômica e social

- direito à terra com igualdade para as mulheres do campo e da floresta

- cultura, esporte comunicação e mídia

- enfrentamento do racismo sexismo e lesbofobia

- igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência.

A coordenadora geral do Governo Federal na Casa da Mulher Brasileira, Tai Loschi, lembra que o mês de março leva a sociedade a refletir de maneira mais profunda sobre as questões que envolvem o gênero. “É um mês voltado para chamar atenção sobre o tema, mas o mais importante é fazer com que a mulher entenda que ela precisa buscar ajuda e temos serviços eficientes hoje à disposição delas”, reforça. A média diária de atendimento na Casa da Mulher de Campo Grande é de 40/50 pessoas.

A ação desta manhã contou com o apoio da Guarda Municipal e da Agetran.

Serviço:

Subscretaria de Políticas para a Mulher (Semu) – rua 15 de Novembro, nº 1.373 – Centro

Contato: 67 3382-7541

