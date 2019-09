Beneficiários da Cassems aprendem mais sobre a dieta vegetariana no programa de prevenção ‘Cozinha Experimental’

As receitas ensinadas na aula foram preparações com base na dieta vegetariana - Foto: Divulgação

Na noite da última terça-feira (24), o programa de prevenção “Cozinha Experimental”, em Campo Grande, realizou uma aula de receitas vegetarianas. O curso tem o objetivo de despertar o interesse por uma alimentação mais saudável, gerando assim, maior qualidade de vida, por meio de pratos saborosos e fáceis de fazer.

O programa de prevenção foi criado em 2012, em Campo Grande, e, desde o ano passado, também é realizado em Dourados. Na Capital, o curso acontece na Rua Abrão Júlio Rahe, 97. Para se inscrever, o beneficiário deve ligar no (67) 3382-8584. Em Dourados, o curso acontece na Rua Mato Grosso, 1470, entrada lateral pela Rua Onofre Pereira de Matos, no Jardim Climax. Para participar, o beneficiário deve ligar para (67) 3033-8350.

As receitas ensinadas na aula foram preparações com base na dieta vegetariana. A coordenadora do curso, Melissa de Andrade, ensinou, na prática, os pratos: bolo salgado vegetariano, moqueca de banana da terra, couve flor assada com alcaparras, batata doce recheada e salada de feijões.

Melissa explica que o desafio da dieta vegetariana é substituir a proteína dos pratos de maneira nutritiva.

“O bacana da ‘Cozinha Experimental’ para vegetarianos é trazer uma maneira de usar os alimentos a favor do indivíduo e fazer substituições apropriadas. Então, ensinamos como inserir proteínas no cardápio, alimentos que enriquecem ainda mais a dieta. Assim, trabalham os vegetais no dia-a-dia e, mesmo aquele que consome a carne, pode fazer as receitas e ter uma alimentação mais nutritiva”.

Para Marisa Mendes Barbosa, beneficiária, o diferencial da “Cozinha Experimental” é a criatividade e sabor das preparações. “As comidas estão deliciosas e as combinações foram excelentes. Com certeza, à cada dia, fica mais fácil ser vegetariana. A moqueca de banana da terra é divina, não perde em nada para a moqueca do peixe, é a primeira receita que vou reproduzir”.

A beneficiária Valéria Cristina de Souza Santos explica que já reproduz a alimentação vegetariana no seu dia-a-dia, mas, o programa de prevenção contribui para a busca de novas alternativas. “Todos os pratos foram ótimos, mas, me chamou atenção a moqueca de batata doce. São hábitos que temos que associar junto à atividade física para melhorar a saúde, vale a pena, é muito bom. Pretendo voltar outras vezes”.

De acordo com o beneficiário Antônio Araújo, a terceira idade faz com que ele tenha que se cuidar de maneira mais constante. “Eu já tenho 60 anos, então, tenho que me cuidar mais. Venho tendo intolerância à lactose e gastrite, essa alimentação diferenciada vem à calhar”.