Belo Horizonte sediará 69ª reunião anual da SBPC; inscrições estão abertas

Inovação, Diversidade, Transformações é o tema da 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, entre os dias 16 e 22 de julho.

As inscrições para trabalhos e participantes estão abertas. Estudantes de graduação e pós-graduação podem se inscrever até o dia 10 de julho na página da SBPC e os custos variam entre R$ 80 e R$ 300, de acordo com cada categoria. Também são ofertados minicursos temáticos ao custo de R$ 30.

Os resumos dos trabalhos precisam ser submetidos até 27 de março. Os aprovados serão incluídos na programação, que contará com uma sessão de pôsteres, destinada à apresentação de pesquisas científicas, de experiências de ensino e aprendizagem e de relato de casos.

Criada em 1948, a SBPC se dedica à defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Atualmente, tem 127 sociedades científicas associadas, de todas as áreas do conhecimento. As suas reuniões anuais ocorrem de forma itinerante, sempre em um estado diferente do anterior. Nesses encontros, são feitas conferências e mesas-redondas, além dos minicursos, da sessão de pôsteres e de outras atividades.

