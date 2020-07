Belezas naturais do MS são destaque do Movimento Supera Turismo

O Movimento Supera Turismo propõe formar redes colaborativas de apoio à divulgação de fatos e opiniões sobre como viajar enriquece a vida das pessoas - (Foto @visitmsoficial)

O Movimento Supera Turismo, criado para apoiar a retomada do turismo com segurança, destaca esta semana as belezas naturais do Mato Grosso do Sul.

O Movimento traz orientações para os que amam viajar sobre cuidados nas viagens, além de ajudar a restabelecer a empregabilidade e a renda dos milhares de colaboradores.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo e também presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Fornatur), Bruno Wendling, explica que nesta semana serão postadas curiosidades, dicas e brincadeiras sobre o turismo no Mato Grosso do Sul.

O Movimento Supera Turismo propõe formar redes colaborativas de apoio à divulgação de fatos e opiniões sobre como viajar enriquece a vida das pessoas, cria e distribui renda, resgata autoestima, constrói consciência de direitos e respeito à diversidade. Saiba mais no site www.movimentosuperaturismo.com.br