Beef Week MT acontece em março em Cuiabá

Entre os dias 7 e 12 de março, 14 restaurantes de Cuiabá e dois da Chapada dos Guimarães participarão da Beef Week Mato Grosso, uma experiência gastronômica para que as pessoas conheçam e reconheçam como a pecuária é estruturada, sustentável, investe em tecnologia e é responsável por fazer chegar à mesa um alimento de qualidade, seguro e saboroso.



Participam da Beef Week MT os restaurantes Mahalo, Varadero, Seu Majó, Rock Burguer, Meats Grill, Cozinha dos Fundos, Getúlio Grill, Campo D’Ourique, Dom Sebastião, Jimmy Burguer, Acácia, Grand Toro, Flor Negra e Espetaria Celeiro, em Cuiabá, além do Pomodori Trattoria e Atmã, na Chapada.



Todos terão em seu cardápio pratos especiais, com preço de até R$ 50,00 à base de carne bovina e ações de comunicação para ajudar a aumentar a percepção dos centros urbanos e dos consumidores em relação à qualidade e origem da carne brasileira.



A iniciativa faz parte da programação da InterCorte, que ocorre em Cuiabá nos dias 8 e 9 de março, e que reunirá profissionais da cadeia produtiva da carne em palestras e em uma feira tecnológica do segmento. Enquanto o setor produtivo se reúne para discutir melhorias na cadeia produtiva da carne, o consumidor é convidado a apreciar os resultados à mesa com a realização da Beef Week.



“Mato Grosso possui o maior rebanho do Brasil, garantindo ao país o 2º lugar mundial na produção de carne da melhor qualidade. A BeefWeek vem divulgar e incentivar ainda mais o consumo da nossa carne. A soma desses dois grandes eventos – Intercorte e BeefWeek agregam às prioridades da Acrimat, que são o acesso à informação e às novas tecnologias, e o incentivo ao consumo de carne bovina”, destaca o presidente da Acrimat, Marco Tulio Duarte Soares.



Para César Oliveira, do Restaurante Pomodori Trattoria, a inserção da Chapada no roteiro da Beef Week foi “uma brilhante ideia da organização, já que a InterCorte recebe pessoas de diversos lugares do Brasil e podem conhecer esse importante destino turístico”. “Acredito que será um evento de muito sucesso, como foi no ano passado. A Beef Week deu grande retorno aos restaurantes e na divulgação da carne bovina, que é muito importante para o nosso estado”, aponta.



“Vale muito a pena, tanto para o consumidor como para o restaurante. Foi muito boa a nossa participação na primeira edição no ano passado, deu uma repercussão muito boa, movimento interessante, pessoas gostaram e apreciaram o prato que preparamos para a Beef Week. Gostamos da ideia e queremos oferecer algo melhor ainda este ano para que as pessoas possam conhecer os cortes que temos na casa e fazer essa homenagem à Beef Week, que é muito comentada aqui em Cuiabá desde o ano passado”, enfatiza Wagner Barbosa, do Getúlio Grill, que participou da iniciativa em 2016 e estará novamente neste ano.



Entre as atrações da Beef Week, está a “Costola da Nona”, da Pomodori Trattoria (Rua Quinco Caldas, 60 - Centro, Chapada dos Guimarães). O prato é composto por costela bovina cozida em baixa temperatura, farofinha de alho, banana da terra frita, arroz branco e ovo frito com gema mole.



Já o Getúlio Grill (Av. Getúlio Vargas, 1147, Cuiabá) apresentará como opção o Prime Rib com arroz birô birô e galet de batatas.



Para os amantes de um bom hambúrguer, o Rock Burger Cuyabá (Rua João Bento, 142 Bairro Quilombo, Cuiabá) traz para a Beef Week o Burger de fraldinha de 180g, acompanhado de búfala crocante, tomate e manjericão com molho quente de tomate. Os participantes da InterCorte ainda têm direito a uma porção individual de batata frita com alho e alecrim.







