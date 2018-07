Beef Week MS será realizada de 19 a 31 de julho

Participam 26 restaurantes entre os municípios de Campo Grande, Bonito, Dourados e Três Lagoas - Reprodução

De 19 a 31 de julho, 26 restaurantes de Mato Grosso do Sul entre os municípios de Campo Grande, Bonito, Dourados e Três Lagoas participam da 3ª Edição da Beef Week MS, um evento para fomentar a carne bovina, que tem como objetivo aumentar a percepção dos centros urbanos e dos consumidores em relação à qualidade e à origem da carne brasileira.

Com pratos especiais que ressaltam o verdadeiro sabor da gastronomia sul-mato-grosense, o evento é promovido pela Abrasel-MS (Associação de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, com apoio do Terraviva Eventos e Sebrae. "Pelo terceiro ano consecutivo realizamos a Beef Week MS, um dos maiores eventos do segmento no país, que funcionará como uma espécie de vitrine enaltecendo a qualidade da carne brasileira com os mais variados cortes", explica o Presidente Juliano Wertheimer presidente da Abrasel.

“A Beef Week tem o propósito de mostrar na mesa para o consumidor o resultado de todo o trabalho dá cadeia produtiva da pecuária, atividade que possui grande relevância econômica para o País, além de fornecer um alimento de qualidade, seguro e saboroso”, destaca a diretora do Terraviva Eventos, Carla Tuccilio.

Lançamento

Restaruante Terradaságuas fica na Escola de Gastronomia do Senac

O lançamento da Beef Week para imprensa será no próximo dia 17 às 15 horas no Terradaságuas, restaurante do Senac e vai contar com o auxílio dos alunos do curso de garçom para servir o coquetel.

"É uma oportunidade de colocar o aluno em contato direto com os empresários do segmento de alimentos e bebidas e proporcionar a prática pedagógica dos nossos alunos numa vivência real de trabalho", ressalta a gerente da unidade, Roberta Ávalos.