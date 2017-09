Banco do Brasil realiza campanha para arrecadar doações para instituições de apoio a crianças com câncer

Desde segunda-feira (25) até sexta-feira (29) acontece a Semana Smiles dentro da campanha Ação Infância e Vida, realizada pelo Banco do Brasil em parceria com a Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência às Crianças e Adolescentes com Câncer (CONIACC). A campanha tem o propósito de arrecadar recursos para fortalecer o sistema de apoio e assistência à criança e ao adolescente com câncer em todas as regiões do Brasil. Durante esse período, o cliente BB que se cadastrar na promoção e transferir seus pontos Livelo para Smiles recebe 60% de bônus. E a Smiles repassa à CONIACC 10% do que o cliente doou.

A Ação Infância e Vida está em atividade desde o dia 15 de agosto e se estende até 15 de outubro. A campanha está no terceiro ano e também divulga informações sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil e a importância do seu diagnóstico precoce. As doações também podem ser feitas por meio da troca de pontos Dotz, Livelo, “Ponto pra Você” e “Ponto pra sua Empresa”. A cada 1 milhão de Dotz doados, serão repassados 10.000 à CONIACC. Podem também ser realizadas doações em valores monetários, através da conta da CONIACC no BB –Agência: 2870-3 – Conta Corrente: 33.000-0.

"A Ação Infância e Vida tem três eixos de atuação: doação às filiadas CONIACC para que possam apoiar os pacientes e suas famílias durante o período do tratamento; engajamento em iniciativas voluntárias nas Casas de Apoio e educação para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, com a divulgação dos sinais e sintomas da doença nos mais variados meios de comunicação, fazendo com que a informação chegue em todas as regiões do país. Tenho certeza que juntos podemos fazer a diferença na vida de muita gente na luta contra o câncer", reforça José Caetano Minchillo, diretor da Gestão de Pessoas do Banco do Brasil.

O resultado da Ação Infância e Vida atingido em 2016, se comparado com o de 2015, dá a dimensão do que ainda é possível alcançar com a iniciativa: a arrecadação de um ano para o outro aumentou em cerca de cinco vezes: saltou de pouco mais de R$ 202 mil em 2015, para pouco mais de R$ 1 milhão em 2016. A expectativa para 2017, de acordo com o presidente da CONIACC, Rilder Campos, é de chegar a R$ 2 milhões.

“É importante que as pessoas entendam que, ao doar para a Ação Infância e Vida, está doando para a CONIACC, mas também para a Casa Durval Paiva em Natal, para o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre, para o GACC de Itabuna, para o ICIA de Caruaru, enfim para toda a rede composta por 53 instituições, que se fortalecem com as doações”, aponta Rilder Campos.

A distribuição dos recursos é feita de acordo com a origem da doação e das instituições. Ou seja, o volume arrecadado em cada Estado é distribuído entre as instituições daquele estado, sendo que 70% vão para as intuições e 30% para a CONIACC. Desses 30% que ficam para a CONIACC, 40% são destinados ao custeio da CONIACC e 60% são aplicados em projetos das instituições. Nos locais onde não tem intuição, os recursos ficam para a CONIACC.

Veja Também

Comentários