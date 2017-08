Avaliação é tema de formação com diretores e coordenadores Regionais de Educação

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) está realizando uma formação com coordenadores Regionais de Educação e diretores das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino sobre os resultados nas avaliações externas e internas e como as escolas devem utilizar esses indicadores. Nesta quarta-feira (2.8), o evento será em Dourados, para representantes dos municípios de Maracaju, Rio Brilhante, Douradina, Itaporã, Dourados, Fátima do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Vicentina, Caarapó e Laguna Carapã.

A formação, ministrada pela superintendente de Políticas para a Educação (Suped), Eva Maria Katayama Negrisolli; e pela superintendente de Planejamento e Apoio Institucional (Supai), Soraya Regina de Hungria Cruz, passará pelas 12 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), abrangendo todo o Estado e dando sequência à Teia da Educação, iniciativa desenvolvida pela secretária da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta, para fortalecer a aprendizagem na Rede Estadual de Ensino.

De acordo com Eva Katayama, o papel da Suped é conversar com os diretores sobre os resultados das avaliações, como foi o resultado de cada escola e o desempenho de cada turma. “Vamos orientar os diretores para que se apropriem dessa análise dos dados, pensando em um uma intervenção para aqueles estudantes que estão em defasagem na aprendizagem, com sugestões de atividades para os professores trabalharem em cada disciplina para resgatar as habilidades e competências onde não estão bem.

As Coordenadorias Regionais de Educação são responsáveis pelo acompanhamento, monitoramento e coordenação das atividades educacionais das escolas que lhe são jurisdicionadas e, para isso, é importante que tenham instrumentos e informação para nortear esse trabalho. “Levamos para as CREs uma sugestão de modelo de monitoramento, como fazer para analisar o cenário da escola e os dados de uma determinada escola nas avaliações”, informou Soraya.

A formação já passou por Corumbá, Aquidauana, Jardim, Coxim e Ponta Porã. Depois de Dourados, as superintendentes seguem para Naviraí, Nova Andradina, Campo Grande, Três Lagoas e Paranaíba.

Teia da Educação

A formação da “Teia da Educação” começou em 2015, quando a SED viajou pelo Estado com o programa “SED vai às Escolas”, que em 21 encontros reuniu mais de 20 mil profissionais da educação entre diretores, coordenadores, supervisores, secretários, professores, merendeiras e demais servidores da Rede Estadual de Ensino.

Na programação, a palestra “Teia da Educação: tecendo a aprendizagem em Mato Grosso do Sul”, ministrada pela secretária da pasta, Maria Cecilia Amendola da Motta, a fim de unir esforços na aprendizagem dos estudantes e alinhar as ações da SED em consonância aos anseios da comunidade escolar.

Em 2016, na Teia da Educação – Fortalecendo a Rede de Aprendizagem em Mato Grosso do Sul, as escolas apresentaram para a equipe da SED, composta pela secretária Maria Cecilia Amendola da Motta, superintendentes, coordenadores e técnicos de diferentes áreas, os Planos de Trabalho elaborados para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, com base na Avaliação Institucional Externa, o Projeto Político Pedagógico e o Projeto de Gestão Escolar apresentado à comunidade no período da campanha eleitoral da direção escola.

