Aulas presenciais na Rede Municipal não têm previsão de retorno, diz prefeito

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) - Foto: Reprodução

Sem a previsão de voltar as aulas presencialmente, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) explicou durante a transmissão de hoje (22) que a volta só vai acontecer com o aval das prefeituras e de órgãos de controle a partir de apresentação de planejamento até o dia 10 de julho.

“Quem afronta as regras e os decretos são os adultos. Quem anda no ônibus sem máscara são os adultos, quem promove festas com músicas e bandas são os adultos, quem desrespeitas as regras do toque de recolher são os adultos. É uma questão de extrema responsabilidade, por isso não determinamos o retorno das aulas”, explica.

Trad informa que a OAB/MS, Câmara Municipal, Sindicato e Associações das Escolas Particulares e demais órgãos de controle, procuram uma maneira de retorno das aulas presenciais. “Se isso for acolhido por todos os órgãos de controle com aprovação dos protocolos de segurança. Isso vai ser na primeira dezena de junho, depois de várias reuniões e planejamentos”, informou.

Imprudências – O prefeito ainda explicou sobre as pessoas que não estão respeitando o decreto de usar máscara respiratória no transporte coletivo. “Dentro das nossas possibilidades estamos acompanhando os ônibus. Recebemos denúncias em todos os cantos da cidade em relação a diversos setores e estamos notificando transportes coletivos, shopping, bares, restaurantes e etc. Todas essas denúncias são de pessoas que sabem o que é certo, mas mesmo assim continua errando”, lamenta.