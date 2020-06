Aulas presenciais da Reme continuam suspensas até o dia 31 de julho 

Não são apenas os alunos que estão recebendo atendimento remoto, os profissionais da Reme também seguem a rotina de capacitação. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

As aulas presencias da Rede Municipal de Ensino (Reme) permanecerão suspensas até o dia 31 de julho. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (30), do Diário Oficial de Campo Grande, por meio do decreto nº 14.369.

A medida foi adotada devido à pandemia ocasionada pela Covid-19 e a chegada do inverno, época em que há maior prevalência e vulnerabilidade às doenças respiratórias e o risco de contaminação aumenta.

As escolas continuarão responsáveis em elaborar e disponibilizar para os alunos os cadernos com os conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano, além dos cadernos de experiências, direcionados aos alunos do berçário ao grupo 3 e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os materiais contemplam as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Geografia Regional, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa, entre outras.

Os professores continuarão em home office, organizando aulas remotas, desenvolvendo cadernos de atividades e preparando os vídeos explicativos e de atividades complementares, como já vem sendo feito desde o início da suspensão das aulas presenciais.

Já os diretores, coordenadores e apoios pedagógicos, além dos administrativos e assistentes, estarão nas unidades escolares, trabalhando em sistema de rodízio, exceto os profissionais que integram o grupo de risco, que permanecerão trabalhando em casa.

TV Reme

Os 108 mil alunos da Reme também contam com a transmissão de aulas gravadas pela TV Reme Campo Grande, parceria com a TV Educativa do Estado. Através do canal 4.2 é possível acompanhar uma programação diária de aulas produzidas com base nos conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano, berçário ao grupo 3 e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além dos conteúdos específicos para as escolas do campo.

Formações

Não são apenas os alunos que estão recebendo atendimento remoto, os profissionais da Reme também seguem a rotina de capacitação. Tanto a Superintendência de Políticas Educacionais (Suped) quanto a Superintendência de Gestão e Normas (Sugenor) estão realizando formações. A Suped escolheu o tema Educação Especial para dar continuidade ao programa Reflexões Pedagógicas: diálogos entre teoria e prática, que tem como objetivo, assegurar momentos de estudos e reflexões sobre o trabalho docente.

O programa passou por uma reformulação e nesta edição está acontecendo totalmente de forma virtual, por meio de um canal no Youtube criado com exclusividade para o Reflexões Pedagógicas e que pode ser acessado pelo link http://abre.ai/beZY

Já os diretores de escolas e EMEIs terminaram nesta terça-feira, uma formação organizada pela Sugenor e que abordou temas voltados para questões relacionadas à saúde mental, prevenção da violência contra as crianças e adolescentes e gestão de conflitos internos e relações interpessoais. As formações presenciais aconteceram no auditório do Espaço de Formação da Semed e reuniram mais de 260 profissionais, seguindo todas as regras e cuidados preconizados pela Organização Mundial de Saúde devido a pandemia provocada pela Covid-19.