Aulas na Rede Estadual de Ensino iniciam na quarta-feira

Os 240 mil estudantes, distribuídos nas 365 escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, voltam às aulas nesta quarta-feira, dia 19. Professores retornam ao trabalho nesta segunda-feira, dia 17, para dois dias de formação.

Neste ano, os alunos retornarão às aulas com a garantia da entrega dos uniformes e materiais escolares. Com investimento global de R$ 14 milhões, foram adquiridos mais de 379 mil kits escolares e 513 mil camisetas.

Os kits e os uniformes começaram a chegar nas escolas estaduais há duas semanas, e só serão entregues aos alunos em 19 de fevereiro. Mas é importante ressaltar que essa data pode variar, conforme a localização da escola e do município.

Compostos por cadernos, canetas, lápis pretos e coloridos, borrachas, apontadores e colas, os kits foram separados em três modelos: o primeiro para as séries iniciais do ensino fundamental, o segundo para séries finais do ensino fundamental e o último para o ensino médio/profissionalizante.