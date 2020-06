Aulas na Rede Estadual de Ensino continuam suspensas até 31 de julho

Em levantamento recente, realizado pela SED, foi constatado que 91% dos estudantes matriculados na REE são atendidos virtualmente. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

O governador Reinaldo Azambuja anunciou, durante a live número 100, realizada nesta quinta-feira, dia 25, que as aulas remotas na Rede Estadual de Ensino serão prorrogadas até o final do mês de julho.

Reinaldo fez uma retrospectiva das medidas adotadas pela gestão estadual para conter a pandemia do novo coronavírus, entre elas a suspensão das aulas presenciais.

As secretarias de Saúde e Educação, já estudam protocolos para serem implementados após este período, inclusive com kits individuais com máscara e álcool para proteção de alunos e profissionais da educação.

O decreto, que oficializa a prorrogação na REE, ainda recomenda a medida às redes municipais e particulares, e será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, dia 26 de junho.

Em levantamento recente, realizado pela SED, foi constatado que 91% dos estudantes matriculados na REE são atendidos virtualmente. Já os 7% – que não possuem conectividade – foram atendidos apenas com materiais impressos, fornecidos pelas escolas.