Aulas das escolas municipais de Campo Grande se mantêm suspensas até 30 de junho

As férias da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme) terminam nesta quinta-feira (21), no entanto as aulas presenciais continuarão suspensas no período de 22 de maio até o dia 30 de junho. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial da Capital, por meio do Decreto.nº 14316.

A decisão foi tomada em conjunto com a secretaria de Educação do Governo do Estado, em reunião da qual também participaram os secretários de Saúde do município e Estado.

Entre as questões que levaram a decisão de prorrogar a suspensão das aulas estão a chegada do inverno, época em que há maior prevalência e vulnerabilidade às doenças respiratórias e o risco de contaminação da Covid-19 que pode ser ocasionado com as aglomerações em salas de aula.

De acordo com dados apresentados pela secretaria municipal de Saúde, o número de pessoas notificadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave passou de 103 em abril do ano passado para 422 no mesmo período de 2020.

A Reme antecipou os 15 dias de recesso escolar, programado para julho. O recesso começou dia sete de maio e terminou nesta quinta-feira (21). Com o fim das férias antecipadas, as escolas irão funcionar das 7h30 até 12h30. Os professores continuarão em home office, organizando aulas remotas, desenvolvendo cadernos de atividades e preparando os vídeos explicativos e de atividades complementares, como estava sendo feito antes do recesso.

Já os diretores, coordenadores e apoios pedagógicos, além dos administrativos e assistentes, estarão nas unidades escolares, trabalhando em sistema de rodízio, exceto os profissionais que integram o grupo de risco, que permanecerão trabalhando em casa.

Cadernos de atividades

O atendimento remoto aos 108 mil alunos da Reme irá continuar durante este novo período de suspensão das aulas. Diferente do mês passado, quando a Semed disponibilizou os cadernos de atividades pedagógicas no site da Prefeitura, agora as escolas é que serão responsáveis em elaborar e disponibilizar para os alunos os cadernos com os conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano, além dos cadernos de experiências, direcionados aos alunos do berçário ao grupo 3 e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os materiais irão contemplar as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Geografia Regional, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa, entre outras. Já os alunos do berçário até o grupo 3 receberão um caderno de experiências, como no mês passado, elaborado pela equipe pedagógica de cada EMEI.

Os cadernos começaram a ser preparados antes do recesso e estão sendo finalizados, por isso começarão a ser distribuídos a partir de segunda-feira (25), de acordo com a organização de cada unidade. As atividades seguem os moldes das desenvolvidas pela Superintendência de Políticas da Educação, no mês passado. Caberá a cada unidade, definir em qual plataforma ou rede social os cadernos serão postados para facilitar o acesso dos pais e alunos. A periodicidade de validade também será decidida pelos gestores de cada unidade.





Os pais que não têm acesso à internet, poderão solicitar a impressão na unidade em que o aluno estuda. Quanto aos cadernos entregues antes do recesso escolar, os pais serão orientados a entregá-los nas escolas para que as atividades sejam corrigidas pelos professores.

Caberá aos profissionais que atendem aos alunos com deficiências, a adaptação dos cadernos para contemplar estas crianças com atividades que atendam às suas necessidades.

A elaboração dos cadernos será acompanhada pela Superintendência de Políticas da Educação da Reme.