Aulão traz o especialista em ENEM Professor César Medeiros

O Teatro Glauce Rocha, que fica na cidade universitária da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, recebe amanhã (3) o especialista em ENEM Professor César Medeiros (também conhecido como Nerckie) responsável pelo Vestibulandia, canal de grande sucesso no Youtube, com mais de 600 mil inscritos e 70 milhões de visualizações no Aulão Enem, além dos melhores professores de pré-vestibular de Campo Grande, às 14h30.

Esta já é a 20ª edição do Aulão, que é uma forma de todos os alunos interessados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) fazerem uma revisão nesta reta final de preparação.

Os aulões são aulas especiais que misturam diversão e conhecimento. Para os professores é uma oportunidade de sintetizar toda a matéria e, para os alunos um momento de relaxar, mas, sem perder o foco no Enem.

As inscrições, no valor de R$ 10,00 (Dez Reais) antecipado, no Colégio Status, visto que os convites são limitados. O colégio fica na Rua Pedro David de Medeiros, 210, TV Morena. Outras informações podem ser encontradas pelos telefones (67) 3025-2010 e 3342-4411.





