Audiência pública na próxima sexta vai debater o Ensino Fundamental Integral

Encontro vai acontecer no plenário da ALMS / Divulgação

A agenda de eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul da semana de 3 a 7 de abril tem destaque para audiência pública que discutirá a educação integral. As audiências são eventos abertos e gratuitos na Casa de Leis, que oportunizam o debate democrático de temas importantes para a sociedade.

Na sexta-feira (7/4), às 8h, no Plenário Júlio Maia, a Assembleia promove a audiência “A Escola que Queremos: Ensino Fundamental em Tempo Integral”, que trará representantes do Governo, da Educação, universidades, pais e alunos. A proposição foi do deputado Felipe Orro (PSDB). Em 2014 foi promulgada emenda de Orro à Constituição Estadual que estabelece Escola de Tempo Integral em toda rede de Ensino Fundamental em todo o Estado.

A agenda da semana ainda tem a Santa Missa de abril na segunda-feira (3/4), às 8h30, no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) e a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), na terça-feira (4/4), às 8h, também no Plenarinho.

