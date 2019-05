Audiência pública discutirá prevenção de crimes contra crianças e adolescentes

O 18 de maio é o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela lei federal 9 970/00. - (Foto: Arquivo)

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituída com a Lei Federal nº 9.970/2000 e comemorado no dia 18 de maio, a Câmara de Vereadores de Campo Grande sediará no dia 17 de maio, às 14 horas, uma audiência pública para a prevenção ao abuso e à exploração sexual.



A intenção é unir forças, com o que cada instituição pode contribuir, para prevenir esses tipos de crimes contra crianças e adolescentes. Não se pode esquecer que uma das causas envolvidas em casos de tentativa de suicídios e mutilações de menores são os abusos sofridos.



Assim, a audiência pública será uma oportunidade de levar informações importantes à população, por isso as autoridades convidadas já confirmaram presença no evento, a fim de dividir experiências com integrantes da rede de proteção, defensores da causa da infância, enfim, com pessoas que podem fazer a diferença para crianças e adolescentes.



A coordenadora da Infância e da Juventude de MS, Desa. Elizabete Anache, lembra da necessidade de se instituir políticas públicas de prevenção para atender a demanda enfrentada nos dias atuais, principalmente pela justiça.



Além da magistrada e toda a equipe da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), estarão na audiência pública representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, de vereadores, entre outros. A iniciativa para realização da audiência é da CIJ, em parceria com o vereador André Salineiro, que presidirá os trabalhos.



Entenda – Você sabe por que o dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes?



No dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Ela tinha apenas 8 anos. Seu corpo foi encontrado seis dias depois carbonizado e os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos.