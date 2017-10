Ato em defesa do Sistema Único de Assistência Social tem grande apoio e resulta em carta para Brasília

Matheus Barreto - Divulgação

O ato em defesa do Sistema Único de Assistência Social, realizado na manhã desta quarta-feira (18.10), na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, na Capital, mobilizou diversos segmentos da sociedade em defesa da manutenção do orçamento para o ano de 2018 do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A atual proposta orçamentária apresentada à Câmara Federal tem um valor simbólico de R$ 78 milhões, para a gestão do SUAS, além do corte de 11% anunciado para o Programa Bolsa Família.

A titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, pontuou que o momento exige mobilização. “Essa proposta orçamentária nem deveria ter sido cogitada, mas já que foi precisamos nos indignar diante do fato e lutar. Essa é uma mobilização de todos nós, pois o SUAS é um sistema que dá certo e precisa ser respeitado”, disse.

Para a representante do Fórum Estadual dos Usuários do SUAS, Maria Aparecida Borges, a preocupação com o assunto deve ser grande. A representante expressou ainda durante sua fala a trajetória de luta para o crescimento da área dentro do SUAS e a garantia de direitos na sociedade.

O deputado estadual Rinaldo Modesto considerou a proposta de redução incabível. “Não podemos permitir que num momento como esse que o País atravessa, se venha retirar recursos dos mais frágeis, e com mais vulnerabilidade”, alertou em seu discurso de defesa do SUAS.

Os deputados estaduais, João Grandão e Lídio Lopes, também presentes no ato de apoio, reforçaram a importância do SUAS na sociedade como um todo, dizendo ainda que por muitas vezes a assistência social recebe demandas de outras áreas e mesmo com dificuldade se propõe a resolve-las e ainda a dar os encaminhamentos necessários.

Do ato surgiu uma carta que será encaminhada pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi, ao presidente Michel Temer, durante agenda programada para os próximos dias.

Também participaram do evento a vereadora enfermeira Cida Amaral, representando a Câmara Municipal de Campo Grande; a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; o professor e pró-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Angelo Motti; Sérgio Wanderly, presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Coegemas), além da representante do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, Silvia Regina Nakmatsu, e do Fórum Permanente de Assistência Social (FASEMS), Suely Gomes.