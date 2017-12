Atletas repassam premiação de campeonato para instituições filantrópicas

" Eu sei que três mil reais não é suficiente para as instituições, mas ajudará a reduzir o sofrimento neste mês”, destacou Marquinhos. - Divulgação

Promovendo a solidariedade, os atletas campeões da 14ª edição da Copa Assomasul doaram hoje (7) o valor da premiação a quatro entidades filantrópicas de Campo Grande. A ação aconteceu na Câmara Municipal de Campo Grande, onde os atletas também foram homenageados.

O título do campeonato garantiu a equipe da Capital o valor de 12 mil reais que foi dividido entre as instituições Cotolengo, Shirpha, Associação Renasce uma Nova Esperança e Novo Horizonte mostrando a sensibilidade dos atletas e vereadores, conforme comentou o Prefeito Marquinhos Trad.

“Quando eles falaram que venceram a competição e que queriam doar o valor do título, nós conversamos com a Câmara Municipal e indicamos as Instituições. Gestos dessa natureza dificilmente são publicados, mas os atletas pensaram no próximo. Eu sei que três mil reais não é suficiente para as instituições, mas ajudará a reduzir o sofrimento neste mês”, destacou Marquinhos.

Gratidão foi a palavra do dia para as entidades filantrópicas que receberam o valor da premiação. “Estamos muito agradecidos pelo gesto dos atletas, vereadores e prefeito. Muitos conhecem, visitam o nosso trabalho e sabem da beleza de ajudar o próximo, mas também há a dificuldade em desenvolver o trabalho com pouco recurso. Com este reconhecimento e essa ajuda poderemos fazer mais pelos beneficiados neste mês”, comentou Iris dos Santos, Coordenadora do Renasce uma Esperança.

Para o presidente da Câmara Municipal, Vereador João Rocha, o gesto faz parte da emoção do esportista. “Quem pratica esporte tem uma sensibilidade diferenciada, atitudes do bem e assim também estamos trabalhando Câmara e Prefeitura para realizar entregas que o cidadão deseja”.